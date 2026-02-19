România investește într-un drum expres cu impact regional major. Când va fi gata

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat marți un interes ridicat pentru construirea Drumului Expres Suceava – Siret, un proiect strategic care va conecta România direct cu Ucraina.

Pentru Lotul 3 al acestui drum, care acoperă sectorul Bălcăuți – Siret, au fost depuse 8 oferte, după ce pentru loturile 1 și 2 fuseseră depuse 12 oferte în total. Proiectul este considerat esențial atât pentru circulația civilă, cât și pentru mobilitatea militară în contextul programului SAFE, dedicat securității și înzestrării infrastructurii.

„Interesul pentru Drumul Expres Suceava – Siret este ridicat. Astăzi au fost depuse 8 oferte pentru Lotul 3, care va completa legătura de mare viteză între Suceava și punctul de trecere a frontierei din Siret”, a declarat Cristian Pistol.

Printre companiile și asocierile care au depus oferte se numără firme românești și colaborări internaționale cu societăți din Bulgaria și Ucraina. Exemple includ:

BOG’ART SRL (lider) împreună cu STRACO HOLDING SRL și ADURO SRL

CONCELEX SRL (lider) asociat cu X-WAY Infrastructure SRL și AVTOMAGISTRALI EAD

DANLIN XXL SRL (lider) împreună cu INTERTRANSCOM IMPEX SRL și EVROPEISKI PATISHTA AD

FAR FOUNDATION SRL (lider) în colaborare cu AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL și LINCOR TRANS SRL

Contractul pentru Lotul 3 prevede o durată totală de 42 de luni pentru proiectare și execuție: 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru construcție. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 1,55 miliarde lei (fără TVA) și include:

construirea a 12,65 km de drum expres nou,

modernizarea DN2 pe o porțiune de aproximativ 1,45 km, între finalul drumului expres și punctul de trecere a frontierei,

modernizarea Drumului Național M19 pe teritoriul Ucrainei, pe aproximativ 15 km.

Lotul 3 va include și 12 structuri de poduri și pasaje, printre care un pod impresionant peste râul Siret, cu o lungime de 967 metri, precum și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC) pentru gestionarea traficului și a lucrărilor de mentenanță.

Întregul proiect al Drumului Expres Suceava – Siret este finanțat prin programul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei), având o valoare totală de 5,74 miliarde lei (fără TVA). Drumurile de mare viteză vor facilita nu doar transportul civil, ci și mobilitatea strategică, cu un impact semnificativ în reconstrucția și dezvoltarea infrastructurii ucrainene după încheierea conflictului din zonă.

În perioada următoare, Comisia de Evaluare a CNAIR va analiza toate ofertele în conformitate cu documentația de atribuire și legislația națională și europeană în domeniul achizițiilor publice. Decizia finală este așteptată până în luna mai 2026, conform Regulamentului UE nr. 1106/2025.