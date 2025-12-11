CNAIR: Sute de camere inteligente vor fi instalate pe drumurile din țară

Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunță achiziția a 400 de sisteme de monitorizare în trafic, camere care vor înregistra viteza, vor recunoaște automat plăcuțele de înmatriculare și vor verifica inclusiv deținerea rovinietei. „Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Directorul CNAIR a transmis că siguranța rutieră intră într-o „eră digitală”, odată cu instalarea a 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi.

„Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei”, a mai scris acesta.

Cristian Pistol a anunțat că instituția pe care o conduce a făcut un nou pas în acest proiect, menționând că a transmis la ANAP documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care include montarea a 400 de camere video cu radar și a echipamentelor necesare pentru monitorizarea traficului.

Directorul CNAIR a declarat că, după validarea documentației de către ANAP, instituția va lansa licitația publică pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare. „Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile (Programul Transport 2021-2027)”, a mai explicat Pistol.

Noul sistem integrat de management al traficului va permite:

monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare;

verificarea deținerii rovinietei;

procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

Pistol a anunțat că, în viitor, sistemul va putea fi adaptat astfel încât să alerteze rapid echipajele de urgență în cazul unor incidente, să permită analiza traficului și să verifice deținerea ITP și RCA.

„Principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan. Ne aliniem astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele”, a mai scris acesta.