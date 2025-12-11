Autostrada A2, blocată din cauza resturilor de origine animală aruncate pe carosabil. Circulația a fost deviată

Circulația pe A2, pe sensul București – Constanța, a fost oprită temporar după ce mai multe animale moarte au căzut dintr-un autocamion pe carosabil, în zona localității Cernavodă. Pentru curățarea drumului, traficul a fost deviat pe rutele alternative DN22C și DN3, potrivit DRDP Constanța.

La fața locului intervin echipaje ale Poliției și Secției Autostrăzi, care gestionează operațiunile de colectare a resturilor animale.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, incidentul a avut loc între kilometrii 161 și 193, iar circulația rămâne restricționată până la finalizarea intervenției.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu au identificat, în localitatea Bărăganu, ansamblul auto din care ar fi căzut resturile animale.

Vehiculul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar în acest caz a fost deschis dosar penal pentru colectarea și transportul deșeurilor fără respectarea legii, inclusiv pentru neasigurarea încărcăturii pe parcursul transportului pe teritoriul României, conform articolului 66 din O.U.G. 92/2021.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au identificat, în localitatea Bărăganu, un ansamblu auto, din care se presupune a fi căzut deșeurile. Din primele verificări a reieșit faptul că transportul era însoțit de documente întocmite necorespunzător. Ansamblul auto a fost indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectarea sau transportul deșeurilor cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, respectiv neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României, conform art. 66 din O.U.G. 92/2021”, au anunțat polițiștii.

Pe autostrada A2, un șofer a fost surprins circulând cu 201 km/h, depășind limita legală cu 71 km/h. Bărbatul a fost amendat cu 4.050 de lei și are permisul suspendat timp de 120 de zile.

Testarea cu aparatul DrugTest a indicat posibila prezență a unei substanțe psihoactive în organism, iar ulterior analiza toxicologică a confirmat consumul.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Poliția reamintește că nerespectarea vitezei legale este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere și că respectarea regulilor reduce semnificativ riscurile pe șosele.