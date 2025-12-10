Trafic rutier blocat pe Autostrada A3 spre Ploiești. Un tir încărcat cu piatră s-a răsturnat

Circulația pe autostrada A3, pe sensul spre Ploiești, este blocată după ce un tir încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localității Snagov, județul Ilfov. Polițiștii rutieri estimează reluarea traficului după ora 11.00, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Traficul pe autostrada A3 București – Ploiești, la kilometrul 30, este oprit în apropierea localității Snagov, județul Ilfov, după ce un ansamblu rutier încărcat cu piatră a lovit glisiera metalică mediană. Impactul a provocat răsturnarea camionului pe sensul opus de circulație.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că traficul este suspendat până la degajarea drumului și reluarea circulației în condiții normale. Autoritățile intervin pentru a asigura siguranța și fluidizarea traficului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Ploiești, iar polițiștii rutieri estimează că circulația va fi reluată după ora 11.00. Măsura se aplică până la eliberarea integrală a carosabilului de către autorități.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a precizat că la fața locului intervin echipe ale ISU, Poliției Rutiere și Secției Autostrăzi. Autoritățile lucrează în prezent pentru eliberarea drumului și restabilirea traficului în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, ruta ocolitoare pentru șoferi este A3, la kilometrul 26, cu direcție spre Balotești. Măsura este recomandată până la reluarea circulației în condiții normale. „Participanţii la trafic sunt rugaţi să circule cu prudenţă şi să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren”, a precizat DRDP București.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a transmis că participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată în zonă. Autoritățile fac apel la șoferi să adapteze viteza și conduita la condițiile existente.