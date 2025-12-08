Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil

Portalurile Tunelului Poiana, cel mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești, au fost realizate, urmând ca în curând să fie străpuse de utilajul specializat. Lucrările se desfășoară momentan doar pe o parte a lotului montan, potrivit adevărul.ro.

Autorizația de construcție pentru Tunelul Poiana, cel mai lung de pe Autostrada Sibiu–Pitești, a fost emisă în decembrie 2024. Până în prezent au fost realizate portalurile tunelului, care va avea 1,7 kilometri, două galerii și câte două benzi pe sens.

Tunelul face parte din Secțiunea 3 a Autostrăzii A1, Cornetu–Tigveni, de 37,5 kilometri, și va traversa Dealul Frăsinet, între județele Vâlcea și Argeș. Forarea tunelului va începe după aducerea instalației TBM.

Execuția Tunelului Poiana se va desfășura în două faze, incluzând excavarea galeriei superioare, instalarea arcelor TH cu ancore complet injectate și realizarea radierului permanent din beton. Finalizarea lucrărilor este estimată între 2027 și 2028.Pe restul Secțiunii 3, constructorii desfășoară lucrări la 12 viaducte, ecoductul Călinești și consolidări de terasamente. Instalația de foraj a fost testată, demontată și transportată spre port pentru expediere către Portul Constanța.

Tunelul Poiana, cea mai complexă lucrare de artă de pe tronsonul Cornetu–Tigveni al Autostrăzii Sibiu–Pitești, este construit de asocierea Astaldi/WeBuild–Tancrad, iar lucrările se desfășoară parțial pe traseu, contractul având o valoare estimată de 5,32 miliarde lei și perioade de proiectare și execuție de 12, respectiv 45 de luni.

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești traversează Valea Băiașului și Dealul Frăsinet printr-un tunel de 1,7 kilometri, continuând lângă localitățile Sălătrucu, Văleni, Șuici, Rudeni, Ceparii Pământeni, Bârsești și Ceparii Ungureni, până la nodul de la Tigveni spre DN 73C.

Finalizarea secțiunii este estimată în perioada 2028–2029, în funcție de revizuirea acordului de mediu și obținerea autorizațiilor de construire. Până în prezent, au fost emise două autorizații pentru aproximativ 25 de kilometri, iar stadiul execuției este de circa 10%.