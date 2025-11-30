Autostrada care schimbă România: Imagini spectaculoase din tunelul Momaia

Autostrada Sibiu–Pitești, considerată una dintre cele mai importante investiții rutiere aflate în derulare în România, continuă să avanseze rapid pe secțiunea 4, care leagă Tigveni de Curtea de Argeș. Progresul fizic al lucrărilor a atins 82%, iar un punct tehnic deosebit de complex – tunelul Momaia – se apropie de finalizare, potrivit declarațiilor lui Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

În această perioadă, echipele de pe șantier au finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie a tunelului Momaia, destinat sensului Pitești–Sibiu. În scurt timp, va începe operațiunea similară pentru cealaltă galerie, destinată sensului Sibiu–Pitești, marcând astfel un pas crucial în realizarea acestui proiect montan.

Tunelul Momaia are o lungime de 1,35 kilometri și este primul tunel rutier din România construit folosind metoda austriacă modernă. Fiecare galerie este unidirecțională, iar pentru turnarea betonului rutier sunt utilizate utilaje specializate, adaptate condițiilor de lucru din interiorul structurii.

Secțiunea 4 a autostrăzii, lungă de 9,8 kilometri, include mai multe structuri complexe, iar ritmul actual de execuție a permis atingerea unui progres de 82%. Acest avans oferă speranța că traficul ar putea fi deschis chiar în 2026, cu un an mai devreme decât termenul contractual oficial, stabilit pentru 2027.

Autostrada Sibiu–Pitești reprezintă „elementul lipsă” al infrastructurii care leagă Transilvania de sudul României și de Portul Constanța. Traversarea Carpaților face ca lucrările să fie deosebit de dificile și costisitoare, dar finalizarea acestora este esențială pentru fluidizarea traficului pe Valea Oltului și pentru creșterea siguranței rutiere.

În continuare, rămân critice secțiunile montane 2 și 3, cu termene de finalizare stabilite în 2028. Estimările optimiste indică posibilitatea inaugurării acestora până la finalul anului respectiv, însă pot apărea întârzieri legate de condițiile tehnice sau de mediu, care ar putea prelungi lucrările până în 2029.