Social

Autostrada care schimbă România: Imagini spectaculoase din tunelul Momaia

Comentează știrea
Autostrada care schimbă România: Imagini spectaculoase din tunelul MomaiaAutostrada Sibiu-Pitești. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Autostrada Sibiu–Pitești, considerată una dintre cele mai importante investiții rutiere aflate în derulare în România, continuă să avanseze rapid pe secțiunea 4, care leagă Tigveni de Curtea de Argeș. Progresul fizic al lucrărilor a atins 82%, iar un punct tehnic deosebit de complex – tunelul Momaia – se apropie de finalizare, potrivit declarațiilor lui Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Autostrada care schimbă România

În această perioadă, echipele de pe șantier au finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie a tunelului Momaia, destinat sensului Pitești–Sibiu. În scurt timp, va începe operațiunea similară pentru cealaltă galerie, destinată sensului Sibiu–Pitești, marcând astfel un pas crucial în realizarea acestui proiect montan.

Tunelul Momaia are o lungime de 1,35 kilometri și este primul tunel rutier din România construit folosind metoda austriacă modernă. Fiecare galerie este unidirecțională, iar pentru turnarea betonului rutier sunt utilizate utilaje specializate, adaptate condițiilor de lucru din interiorul structurii.

Include mai multe structuri complexe

Secțiunea 4 a autostrăzii, lungă de 9,8 kilometri, include mai multe structuri complexe, iar ritmul actual de execuție a permis atingerea unui progres de 82%. Acest avans oferă speranța că traficul ar putea fi deschis chiar în 2026, cu un an mai devreme decât termenul contractual oficial, stabilit pentru 2027.

Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți
Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți
Freddie Mercury, în ultimele sale luni de viață. Lupta tăcută a unei legende
Freddie Mercury, în ultimele sale luni de viață. Lupta tăcută a unei legende
Autostrada Sibiu – Pitești.

autostrada Sibiu – Pitești. sursă foto: Linkedin

Elementul lipsă al infrastructurii

Autostrada Sibiu–Pitești reprezintă „elementul lipsă” al infrastructurii care leagă Transilvania de sudul României și de Portul Constanța. Traversarea Carpaților face ca lucrările să fie deosebit de dificile și costisitoare, dar finalizarea acestora este esențială pentru fluidizarea traficului pe Valea Oltului și pentru creșterea siguranței rutiere.

În continuare, rămân critice secțiunile montane 2 și 3, cu termene de finalizare stabilite în 2028. Estimările optimiste indică posibilitatea inaugurării acestora până la finalul anului respectiv, însă pot apărea întârzieri legate de condițiile tehnice sau de mediu, care ar putea prelungi lucrările până în 2029.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:22 - ANAF vânează maşini de lux, dar până acum nu a confiscat niciuna. Ce salarii au inspectorii de la Fisc
21:14 - Cum răspund Grok 4.1 și ChatGPT 5.1 la situații complexe. Un test al AI-urilor
20:58 - Cum e viața în cel mai rece oraș de pe planetă. Iarna care modelează obiceiuri și vieți
20:49 - UE reacţionează la survolarea spaţiului aerian al Moldovei de dronele ruseşti. Va aloca milioane de euro pentru apărare
20:41 - Bolojan: Cei care au generat criza în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă
20:33 - Aeroportul din Vilnius, închis din nou după apariția unor obiecte suspecte în spațiul aerian

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale