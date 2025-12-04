CNAIR anunță că a luat ceva măsuri cu privire la aluncarea de teren de pe DN1

O alunecare de teren s-a produs sub Drumul Național 1 (DN1), în apropierea orașului Comarnic, în zona lucrărilor la centura orașului. Incidentul a fost observat inițial pe rețelele de socializare, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a evalua situația și a asigura siguranța traficului.

Echipele de experți care au studiat zona au constatat că, în prezent, drumul nu prezintă risc iminent de prăbușire, însă dacă nu se iau măsuri urgente, alunecarea de teren poate continua.

„Acolo a avut loc o alunecare, din fericire într-o zonă în care drumul este susținut de grinzi de beton, deci stabilitatea șoselei nu este afectată. Totuși, pentru prevenirea vibrațiilor suplimentare și evitarea agravării situației, am balizat zona acostamentului”, a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Echipele de experți au inspectat terenul miercuri și joi, analizând cauzele alunecării. Concluzia specialiștilor este că fenomenul a fost determinat de lucrările la centura orașului Comarnic, un proiect gestionat de Consiliul Județean Prahova. CNAIR a notificat constructorii să intervină imediat pentru stabilizarea zonei și să propună soluții tehnice care să asigure siguranța drumului pe termen lung.

În zonă, compania de drumuri a efectuat deja măsuri de prevenție, inclusiv defrișări și îndepărtări de pământ, pentru a facilita accesul echipelor de intervenție și pentru a reduce riscul de extindere a alunecării. Poliția rutieră recomandă șoferilor să evite marginea drumului și să circule cu prudență, deoarece orice apropiere de zona afectată poate influența stabilitatea carosabilului și siguranța traficului.

Alunecarea s-a produs sub șosea, în apropierea noului sens giratoriu de pe DN1, iar imaginile arată cum malul de pământ a alunecat vizibil sub carosabil. Autoritățile monitorizează permanent situația, iar constructorii au fost notificați să vină cu soluții tehnice pentru remedierea atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Echipele de intervenție și experții CNAIR continuă să evalueze zona și să ia măsuri preventive, pentru a evita agravarea fenomenului și a menține siguranța traficului pe DN1.