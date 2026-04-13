Doi tineri de 20 de ani au murit într-un accident rutier produs în noaptea de Paște, în Ilfov

Un accident rutier grav a avut loc în județul Ilfov, în noaptea de duminică spre luni, în prima zi de Paște. Două persoane și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a părăsit carosabilul și s-a răsturnat.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov, evenimentul a fost semnalat în jurul orei 23:25. Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit pe DN1M, în comuna Ciolpani.

Din verificările preliminare efectuate la fața locului reiese că la volan se afla un tânăr de 20 de ani, din municipiul București. Acesta conducea din direcția Palatul Snagov către DN1L.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism din direcția Palatul Snagov către DN1L, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă. Ulterior, autoturismul în cauză, ar fi intrat în coliziune cu un arbore de mari dimensiuni, care urmare a impactului, acesta s-ar fi răsturnat pe plafon”, a transmis IPJ.

Accidentul s-a soldat cu decesul a două persoane. Șoferul și pasagerul aflat pe locul din dreapta față, ambii în vârstă de 20 de ani, nu au mai putut fi salvați.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat decesul acestora.

Cazul a fost preluat de anchetatori, care au întocmit dosar penal pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.

Cercetările sunt efectuate „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, conform procedurilor legale aplicabile în astfel de situații.