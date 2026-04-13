Doi tineri de 20 de ani au murit într-un accident rutier produs în noaptea de Paște, în Ilfov

Doi tineri de 20 de ani au murit într-un accident rutier produs în noaptea de Paște, în IlfovPoliția, la locul accidentului / sursa foto: captură video
Doi tineri de 20 de ani au murit într-un accident rutier grav produs în noaptea de Paște, pe DN1M, în Ciolpani, Ilfov. Mașina a lovit un copac și s-a răsturnat.

Accidentul s-a produs pe DN1M, în zona Ciolpani, Ilfov, în noaptea de duminică spre luni

Un accident rutier grav a avut loc în județul Ilfov, în noaptea de duminică spre luni, în prima zi de Paște. Două persoane și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a părăsit carosabilul și s-a răsturnat.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov, evenimentul a fost semnalat în jurul orei 23:25. Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit pe DN1M, în comuna Ciolpani.

Șoferul ar fi pierdut controlul volanului după ce nu a adaptat viteza la condițiile de drum

Din verificările preliminare efectuate la fața locului reiese că la volan se afla un tânăr de 20 de ani, din municipiul București. Acesta conducea din direcția Palatul Snagov către DN1L.

Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu: Blocada navală americană și avertismentul Iranului privind prețul petrolului
Britney Spears a intrat voluntar într-un centru de tratament după arestarea pentru conducere sub influența alcoolului

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism din direcția Palatul Snagov către DN1L, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă. Ulterior, autoturismul în cauză, ar fi intrat în coliziune cu un arbore de mari dimensiuni, care urmare a impactului, acesta s-ar fi răsturnat pe plafon”, a transmis IPJ.

Ambulanța

Ambulanța. Sursă foto: Facebook

În urma impactului violent, mașina a lovit un copac de pe marginea drumului și s-a răsturnat.

Accident în Ilfov. Ambele victime aveau 20 de ani și au murit pe loc

Accidentul s-a soldat cu decesul a două persoane. Șoferul și pasagerul aflat pe locul din dreapta față, ambii în vârstă de 20 de ani, nu au mai putut fi salvați.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat decesul acestora.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Cazul a fost preluat de anchetatori, care au întocmit dosar penal pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.

Cercetările sunt efectuate „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, conform procedurilor legale aplicabile în astfel de situații.

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință"
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine

