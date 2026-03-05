Mario de Mezzo, despre alunecările de teren din Slatina: Niciun arhitect nu ar fi semnat autorizații pentru acea zonă

O alunecare de teren produsă în Slatina a afectat şapte locuinţe, iar autorităţile au decis evacuarea locatarilor din cauza riscului de prăbuşire a clădirilor. În total, 25 de persoane, dintre care nouă copii, au fost scoase din casele lor şi vor fi cazate temporar în containere puse la dispoziţie de Primărie. Primarul municipiului Slatina, Mario de Mezzo, a explicat că autorităţile monitorizează permanent situaţia şi că familiile afectate vor primi şi ajutoare financiare de urgenţă, prevăzute pentru astfel de situaţii de calamitate.

Edilul a precizat că cele şapte familii evacuate din zona aflată în pericol vor beneficia de sprijin din partea administraţiei locale, inclusiv cazare temporară şi ajutoare financiare.

„Situaţia este monitorizată permanent de colegii de la ISU, Poliţie, Poliția locală, asistenţă socială şi alte structuri din Primărie, cărora le mulţumesc pentru profesionalism. De la mobilizarea rapidă până la gesturi mici, cum ar fi mâncare caldă oferită familiilor afectate, situaţia este sub control”, afirmă primarul Mario de Mezzo.

Autorităţile locale spun că intervenţia instituţiilor implicate a fost rapidă, iar zona este supravegheată în permanenţă pentru a preveni orice incident care ar putea pune în pericol locuitorii. Primarul a atras atenţia că niciuna dintre locuinţele afectate nu ar fi fost ridicată cu autorizaţie de construire. În plus, unele dintre case ar fi fost construite în condiţii extrem de precare.

„Unele dintre ele nu au nici măcar fundaţie. De altfel, niciun arhitect şef nu ar fi semnat autorizatii pentru acea zonă, având in vedere proximitatea dealului si pericolul iminent”, a subliniat de Mezzo.

Potrivit edilului, locuinţele au fost ridicate într-o zonă vulnerabilă, aflată foarte aproape de versant, unde riscul unor astfel de fenomene este ridicat. Primarul a menţionat că situaţia este cu atât mai complicată cu cât construcţiile nu respectă regulile de autorizare.

Autorităţile locale consideră că alunecarea de teren a fost provocată de mai mulţi factori naturali. Printre aceştia se numără modificările produse în timp asupra versantului, lipsa vegetaţiei şi cantitatea mare de precipitaţii din ultimele luni.

Mario de Mezzo a explicat că fenomenul ar avea legătură cu pământul care a fost cărat de-a lungul deceniilor din zona versantului, dar şi cu tăierea vegetaţiei, la care s-au adăugat ploile abundente. Toate aceste elemente ar fi contribuit la destabilizarea terenului şi la apariţia alunecării.

Miercuri seară, primarul s-a deplasat în zona afectată, unde a discutat atât cu echipele de intervenţie, cât şi cu locuitorii evacuaţi. Reprezentanţii ISU şi ai Poliţiei locale i-au transmis că terenul continuă să se mişte şi că în zonă se aud în continuare „trosnituri”.

Edilul a stat de vorbă şi cu proprietarul locuinţei cel mai grav afectate. Bărbatul i-a spus că imobilul fusese construit de părinţii săi, iar nu de el. Primarul i-a răspuns: „Cine a construit fără autorizaţie ştia care sunt riscurile. Când construieşti în buza malului, n-ai cum să nu te gândeşti că la un moment dat poate să cadă!”.

Pentru a urmări evoluţia fenomenului, autorităţile au montat în teren ţăruşi „martori”, care indică dacă terenul continuă să se deplaseze.

„Monitorizăm vizual mult mai bine, Dacă s-a lăsat, înseamnă că a plecat”, i-a explicat un pompier primarului aflat în zonă.

Locuinţele cele mai afectate au fost marcate cu afişe roşii, în timp ce cele care prezintă pagube mai reduse au primit afişe albastre. În acelaşi timp, instituţiile responsabile au luat măsuri pentru prevenirea altor probleme în zona afectată. Compania de Apă Olt şi Distribuţie Energie Oltenia au intervenit pentru a evita apariţia unor avarii la reţelele de apă şi electricitate.

Inspectoratul de Stat în Construcţii Olt verifică situaţia clădirilor şi urmează să stabilească măsurile necesare pentru punerea în siguranţă a zonei. Totodată, utilizarea clădirilor va fi oprită până la realizarea unei expertize tehnice, care trebuie comandată de autoritatea locală.

Situaţia este monitorizată în continuare de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Slatina şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt şi al Poliţiei Locale.

În total, 25 de persoane, dintre care nouă copii, au fost evacuate din cele şapte locuinţe afectate de alunecarea de teren produsă pe strada Grădişte din Slatina.