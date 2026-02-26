Brăila, al doilea oraș în care vor fi interzise păcănelele. Primarul Marian Dragomir: O fac pentru familiile și viețile afectate

După ce primarul municipiului Slatina a făcut primul pas pentru eliminarea păcănelelor din oraș, Brăila urmează să adopte o măsură similară. Marian Dragomir, edilul municipiului, a anunțat pe Facebook că intenționează să interzică jocurile de noroc pe raza orașului. Decizia va fi supusă aprobării Consiliului Local.

Primarul a adăugat că măsura urmărește să protejeze familiile lovite de dependența de jocuri de noroc și să le ofere sprijin copiilor care se confruntă cu lipsuri din cauza dificultăților părinților.

„Scoatem păcănelele afară din Brăila! Îmi asum această decizie. O fac pentru familiile și viețile afectate, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea orașului”, a transmis Marian Dragomir.

Deși susține că măsura va stârni un val de dezbateri și nemulțumiri, edilul a dat asigurări că va face tot posibilul să o implementeze.

Mario de Mezzo, primarul Slatinei, a început o acțiune împotriva sălilor de jocuri de noroc din oraș. Edilul a semnalat recent că, pe bulevardul principal, aproape fiecare al patrulea magazin este o sală de păcănele, situație care reprezintă un risc pentru tineri și pentru familiile cu venituri mici.

„Este unul dintre motivele care m-au făcut pe mine să fiu atât de radical, pentru că sunt numeroase în Slatina, ceea ce înseamnă un pericol real pentru tineri, pentru soți, pentru părinți - în general, oameni care câștigă puțin iar aceste business-uri creează probleme în lanț, pentru că un om care câștigă puțin și se duce și pierde trei sferturi din salariu la păcănele se va duce acasă la o mamă, la o soție, la un copil, știind că nu mai poate să ofere ceea ce are nevoie acea familie”, a declarat el.

Primarul a explicat că, odată ce ordonanța va fi publicată în Monitorul Oficial, va supune Consiliului Local, în prima ședință, propunerea de eliminare a tuturor sălilor de jocuri de noroc și a păcănelelor din municipiu.

Consiliile locale din România au acum posibilitatea de a decide dacă sălile de jocuri de noroc pot funcționa pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă sau în anumite zone ale acestora. De asemenea, autoritățile pot autoriza aceste activități în schimbul unei taxe locale, conform Ordonanței de urgență 7/2026, publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Noul act normativ modifică Ordonanța de urgență 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, stabilind că decizia privind desfășurarea acestor activități aparține consiliilor locale. În cazul în care activitățile sunt autorizate, operatorii trebuie să obțină anual autorizația de funcționare de la administrația publică locală, depunând documente care atestă licența de organizare a jocurilor de noroc și detalii despre spațiul în care se desfășoară activitatea.

Ordonanța stabilește și că autoritatea locală poate stabili zonele în care se pot desfășura jocurile de noroc și cuantumul taxei locale, calculată în funcție de suprafața spațiului, iar hotărârea consiliului trebuie făcută publică prin afișare pe site-ul instituției și prin alte mijloace legale. Licența de organizare și autorizația de exploatare eliberate de ONJN permit operatorilor să desfășoare activitatea pe întreg teritoriul României, însă activitatea efectivă în locațiile fizice este condiționată de obținerea autorizației locale.

Operatorii sunt obligați să informeze administrația locală despre începerea activității, iar condițiile tehnice și regulamentele de joc sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanței.