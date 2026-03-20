Avioane care fotografiază țara. Ce se întâmplă și de ce nu trebuie să te îngrijorezi

Republica Moldova. Mai multe zone din Republica Moldova vor fi survolate de aeronave echipate special pentru fotografiere aeriană, în cadrul unor lucrări de actualizare a hărților naționale. Autoritățile anunță că operațiunile sunt planificate și au drept scop colectarea datelor necesare pentru realizarea unor imagini cartografice precise.

„Datele obținute în urma acestor zboruri vor fi utilizate pentru elaborarea ortoimaginilor, hărți digitale detaliate, care reflectă fidel realitatea din teren. Acestea vor constitui un suport cartografic actualizat pentru o gamă largă de domenii de interes public”, s emenționează în comunicatul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru.

Printre principalele utilizări se numără cadastrul, urbanismul, amenajarea teritoriului, agricultura, protecția mediului și dezvoltarea infrastructurii. Actualizarea acestor date este esențială pentru planificarea corectă a proiectelor și pentru luarea unor decizii eficiente la nivel național și local.

Lucrările presupun survolarea unor zone extinse cu aeronave echipate cu tehnologii speciale de captare a imaginilor de înaltă rezoluție. În același timp, în anumite localități pot fi observate marcaje la sol, utilizate drept puncte de referință pentru realizarea fotografiilor aeriene.

Autoritățile subliniază că aceste activități sunt desfășurate periodic și fac parte dintr-un proces standard de actualizare a hărților. Chiar dacă pot atrage atenția, ele nu reprezintă niciun pericol pentru populație.

Proprietarii de locuințe și terenuri din Republica Moldova își pot verifica, începând de acum, valoarea actualizată a bunurilor imobile. Autoritățile au finalizat procesul național de evaluare și reevaluare și au lansat consultări publice, astfel încât fiecare cetățean să poată verifica dacă datele sunt corecte.

Procesul a inclus aproximativ 6 milioane de bunuri imobile și a vizat atât proprietăți care nu aveau anterior o valoare oficială, cât și imobile deja înregistrate, dar care necesitau actualizare.

Autoritățile explică faptul că au fost analizate, pe de o parte, locuințele din mediul rural și terenurile agricole care nu aveau până acum o evaluare cadastrală. Pe de altă parte, au fost reevaluate apartamentele, casele din orașe, garajele, precum și imobilele comerciale și industriale.

Pentru a reflecta mai corect realitatea din piață, au fost utilizate opt modele moderne de evaluare, bazate pe practici internaționale. Scopul este crearea unei baze de date actualizate și echitabile pentru toate tipurile de proprietăți.

Noua evaluare vine cu mai multe beneficii directe pentru proprietari. În primul rând, tranzacțiile imobiliare ar trebui să devină mai sigure, deoarece valorile cadastrale vor fi mai apropiate de prețurile reale de pe piață.

De asemenea, atunci când un bun este vândut, diferența dintre valoarea oficială și prețul de piață nu va mai genera artificial un câștig impozabil. Autoritățile subliniază că diferența dintre vechea și noua valoare nu va fi considerată creștere de capital.

Un alt aspect important ține de impozite. O evaluare mai realistă ar trebui să asigure o taxare echitabilă, astfel încât proprietarii să nu plătească mai mult sau mai puțin decât este corect. Totuși, autoritățile precizează că această actualizare nu duce automat la majorarea impozitelor, deoarece cotele sunt stabilite de administrațiile publice locale.

Până la 30 aprilie 2026, cetățenii, inclusiv cei din diasporă, pot accesa platforma geodata.gov.md pentru a verifica informațiile despre propriile bunuri.

Proprietarii sunt încurajați să verifice detalii precum suprafața, caracteristicile tehnice sau existența utilităților și să semnaleze eventualele erori. În cazul unor neconcordanțe, acestea pot fi contestate, iar pentru ajutor suplimentar pot fi contactate serviciile cadastrale teritoriale sau primăriile.

După finalizarea consultărilor publice și validarea datelor, noile valori cadastrale vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Autoritățile spun că acest proces face parte dintr-un program amplu de modernizare, menit să sprijine dezvoltarea infrastructurii și o planificare mai eficientă la nivel național.