Alunecare de teren în Slatina: 25 de persoane au fost evacuate

Din cuprinsul articolului Alunecare de teren în Slatina

O alunecare de teren produsă pe strada Grădiştei din Slatina a afectat două locuinţe, iar alte cinci sunt considerate în pericol, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt. Ca măsură preventivă, 25 de persoane, dintre care nouă copii, au fost evacuate din cele şapte locuinţe și relocate temporar în siguranţă.

Echipele de intervenţie au constatat că una dintre locuinţe este grav afectată, iar cealaltă prezintă daune uşoare, la nivelul acoperişului.

Autorităţile continuă monitorizarea zonei pentru a preveni eventuale riscuri.

Zeci de familii din Vâlcea s-au confruntat cu aceeași situație

La finalul lunii februarie, în comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, zeci de familii au rămas izolate după ce o alunecare de teren a afectat singurul drum de acces pe o porțiune de aproximativ 70 de metri.

Primarul localității a explicat că fenomenul este unul vechi, reactivat de precipitațiile din ultimele săptămâni, iar circulația autovehiculelor este momentan oprită. Autoritățile locale au informat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, iar o comisie de specialiști, coordonată de Prefectură, a evaluat deja zona.

Intervențiile pentru stabilizarea terenului întârzie din cauza lipsei fondurilor.

Alunecare de teren în Buzău

În ianuarie, precipitațiile abundente din județul Buzău au provocat viituri și alunecări de teren care au afectat mai multe drumuri comunale și sătești, în special în zonele Vintilă Vodă, Blăjani și Calvini. La Bisoca, o alunecare activă a afectat drumul județean DJ 204C pe aproximativ 40 de metri, existând riscul ca fenomenul să se extindă spre un drum sătesc din apropiere, conform Prefecturii Buzău.

Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, Adrian Petre, a declarat atunci că drumul se afla în proces de reabilitare. El a menționat că nu este prima problemă pe acel tronson.

Potrivit evaluărilor, alunecarea din ianuarie ar fi fost cauzată de o posibilă eroare de proiectare, zona afectată nefiind marcată anterior ca având risc de alunecări de teren.