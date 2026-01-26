O alunecare de teren a paralizat traficul într-o zonă aglomerată din Italia. Victimele, căutate cu ajutorul câinilor de urmă

O alunecare de teren a paralizat traficul pe drumul Aurelia, în nordul Italiei, în apropiere de Genova. Incidentul a avut loc lângă un tunel rutier care leagă coasta Liguriei de localitățile din vestul regiunii. Autoritățile au intervenit rapid pentru a verifica dacă există persoane sau vehicule surprinse sub dărâmături. Până luni dimineață, nu au fost raportate victime. Potrivit primarului din Arenzano, circulația va rămâne restricționată în zona respectivă.

Șoseaua a fost blocată complet pe ambele sensuri, atât spre Genova, cât și spre Savona. Bolovani, pământ și material stâncos s-au prăbușit pe carosabil, acoperind întreaga lățime a drumului pe o distanță de aproximativ 150 de metri.

Pompierii din Genova, inclusiv echipe specializate în operațiuni de căutare, au început verificările folosind câini special antrenați și utilaje grele pentru degajarea dărâmăturilor și identificarea eventualelor victime.

Primele evaluări arată că o plasă de protecție împotriva căderilor de pietre de pe versant a cedat, provocând alunecarea. Zona afectată este cunoscută pentru riscurile ridicate și a mai fost afectată de incidente similare, inclusiv un accident grav în 2016 soldat cu două persoane rănite.

Primarul din Arenzano a declarat că nu poate fi estimată o dată pentru redeschiderea drumului. Traficul a fost deviat integral pe autostrada A10, singura rută alternativă din Liguria, măsură care se aplică și transportului public. Intervențiile continuă pentru eliberarea drumului.

În urmă cu două zile, o alunecare de teren a lovit provincia Java de Vest din Indonezia, soldându-se cu moartea a şapte persoane, iar alte 82 fiind date dispărute, potrivit agenţiei indoneziene pentru atenuarea efectelor dezastrelor, în contextul ploilor torenţiale care au afectat regiunea.

Un oficial local a declarat că alunecarea de teren a afectat un sat din zona Bandung de Vest.

„Numărul persoanelor dispărute este ridicat, iar astăzi vom intensifica operațiunile de căutare și salvare”, a afirmat Abdul Muhari, purtătorul de cuvânt al agenţiei, pentru Reuters.

Agenţia meteorologică din Indonezia a avertizat anterior asupra condiţiilor meteorologice extreme în provincia Java de Vest, inclusiv ploi torenţiale, prognozate să dureze o săptămână, potrivit publicaţiei locale Kompas.com.