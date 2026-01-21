România și Italia, singurele state UE care aplică taxa pe coletele sub 150 de euro. Urmează și taxa vamală

Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu valoare sub 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene (UE) plătesc, începând cu 1 ianuarie 2026, o taxă logistică de 25 de lei per colet. Anterior, coletele cu valoarea sub această sumă erau scutite de orice impozit sau taxă suplimentară.

România și Italia sunt primele state care au introdus această taxă de manipulare pentru coletele de valoare redusă. În Italia, cuantumul este de 2 euro per colet. Ana-Maria Săbiescu, director Impozitare Indirectă Deloitte România, explică:

„Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara UE trebuie să plătească, de la începutul acestui an, o taxă de 25 de lei/colet. Ideea aplicării unei taxe logistice pe coletele de acest tip este discutată la nivel european, însă nu s-a ajuns la un consens. De la jumătatea lui 2026, la această taxă urmează să se adauge cea vamală, de trei euro pentru fiecare articol importat pe canale electronice din afara UE, pentru care s-a ajuns la consens în rândul statelor UE. În aceste condiţii, în România, costurile pentru cumpărăturile online de produse din afara UE vor crește semnificativ.”

Comerțul electronic a devenit o parte esențială a modului în care consumatorii europeni fac cumpărături. Conform studiilor UE, aproximativ 70% dintre consumatori cumpără regulat online. Numărul coletelelor cu valoare redusă (sub 150 de euro) importate în UE a crescut exponențial:

-2022: 1,2 miliarde colete;

-2023: 2,4 miliarde colete;

-2024: 4,6 miliarde colete;

Aceasta înseamnă că, în 2024, au fost importate zilnic aproximativ 12,5 milioane de colete cu valoare sub 150 de euro.

Deloitte arată că costurile și eforturile autorităților vamale pentru procesarea acestor importuri au crescut semnificativ, iar comercianții europeni susțin că le este afectată competitivitatea.

„Pe de altă parte, jucătorii europeni din comerțul electronic au început să susțină că le este afectată competitivitatea și au cerut instituțiilor europene să ia măsuri pentru a le proteja drepturile în raport cu competitorii externi”, arată analiza Deloitte.

Statele membre UE analizează două măsuri pentru coletele de valoare redusă:

-Introducerea unei taxe logistice de manipulare pentru a acoperi costurile autorităților vamale.

-Aplicarea unei taxe vamale de 3 euro per articol pentru coletele sub 150 de euro, pentru a reduce avantajul companiilor extra-UE.

Până în prezent, s-a ajuns la consens doar asupra taxei vamale, care va intra în vigoare în iulie 2026. România și Italia, însă, au introdus taxele logistice încă de la 1 ianuarie 2026.

-Taxa se aplică fiecărui colet provenit din afara UE, cu valoarea declarată sub 150 de euro, pentru bunurile cumpărate online de persoane fizice.

-Taxa se aplică indiferent de țara prin care intră coletul în UE, eliminând posibilitatea importului fără taxă prin alt stat membru.

-Coletele care nu ajung la destinatarii finali în România nu sunt taxate.

-Obligația de plată revine furnizorului, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea bunurilor.

-În cazul coletelor returnate, taxa logistică nu se rambursează conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor.

Furnizorii de servicii poștale și curieri care livrează coletele către destinatari trebuie să:

-Colecteze, declare și transfere taxa la Agenția Națională de Administrare Fiscală până la data de 25 a lunii următoare livrării (conform OUG 13/2013 privind serviciile poștale);

-Păstreze evidența coletelor livrate timp de 5 ani;

Nerespectarea obligațiilor este sancționată astfel:

-Neîndeplinirea obligației de a declara numărul de colete: amendă între 2.000 și 3.500 de lei;

-Nerespectarea obligației de păstrare a evidenței: amendă între 6.000 și 10.000 de lei;

-Neplata taxei colectate către bugetul de stat în termen de 30 de zile: pedeapsă cu închisoare între 1 și 5 ani sau amendă;

-Nedeclararea taxelor colectate: amendă egală cu suma taxelor, dar nu mai puțin de 1.000 de lei.

Analiza Deloitte arată că aplicarea simultană a taxei logistice de 5 euro/colet și a taxei vamale de 3 euro/articol va crește semnificativ costul pentru comercianții extra-UE și va afecta bugetul consumatorilor europeni.

„Toți operatorii din lanțul unei tranzacții de comerț electronic trebuie să acționeze rapid pentru evaluarea impactului taxei și pentru a lua măsuri de implementare și administrare. În urma aplicării celor două taxe, costurile pentru comercianții extra-comunitari vor crește semnificativ, iar bugetul consumatorilor europeni va fi afectat”, mai arată analiza Deloitte.