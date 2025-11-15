O alunecare de teren a făcut prăpăd în Indonezia. 11 oameni au murit, iar alți 12 sunt dați dispăruți

Tragedie în Indonezia. O alunecare de teren a lovit insula Java și a provocat pagube uriașe. Până în prezent, 11 oameni au murit, iar echipele de salvare caută alte 12 persoane date dispărute. Fenomenul a avut loc joi și a a afectat trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, potrivit Deutsche Welle.

Oficialii avertizează că riscul unor noi alunecări de teren rămâne ridicat, iar comunitățile locale sunt sfătuite să evite zonele afectate.

Potrivit sursei, autoritățile coordonează intervențiile și oferă asistență victimelor și familiilor acestora.

„Sâmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite decedate ajunsese la 11, în timp ce căutările continuă pentru alte 12 persoane”, a declarat pentru AFP Muhammad Abdullah, şeful operaţiunilor de căutare şi salvare.

🚨 LANDSLIDE WRECKS HOMES IN 🇮🇩INDONESIA: 6 DEAD, 17 STILL MISSING A powerful landslide triggered by heavy rain in Cilacap, Central Java, has killed six people and left 17 missing, Reuters reports. 🔹The disaster struck Cibeunying village, burying multiple homes under debris.… pic.twitter.com/H1tnQxmR3T — Info Room (@InfoR00M) November 15, 2025

Potrivit acestuia, peste 700 de angajați din serviciile de salvare, armată, poliţie şi voluntari au participat, în a treia zi, la operaţiunile de căutare. Două dintre victime au fost găsite joi, iar vineri a fost extras un alt corp de sub dărâmături.

„În total, au fost găsite opt corpuri, a precizat Abdullah. Două victime au fost descoperite joi, iar un corp a fost scos de sub dărâmături vineri, a adăugat el.

Guvernul a trimis în sprijinul operaţiunilor de căutare 11 excavatoare şi 10 câini de urmărire, a explicat oficialul. Agenţia de meteorologie, climatologie şi geofizică (AMCG) a emis la începutul săptămânii o avertizare privind fenomene meteorologice extreme, semnalând riscul unor dezastre hidrometeorologice şi posibile precipitaţii abundente în mai multe regiuni ale Indoneziei în săptămânile următoare.

La începutul lunii noiembrie, viiturile şi alunecările de teren din provincia Papua Pegunungan au provocat moartea a 15 persoane, iar opt au fost date dispărute. În septembrie, inundaţiile din Bali au ucis cel puţin 18 oameni, fiind cele mai grave din ultimul deceniu pe insula turistică, conform AMCG.