International

O alunecare de teren a făcut prăpăd în Indonezia. 11 oameni au murit, iar alți 12 sunt dați dispăruți

Comentează știrea
O alunecare de teren a făcut prăpăd în Indonezia. 11 oameni au murit, iar alți 12 sunt dați dispăruțiAlunecare de teren. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Tragedie în Indonezia. O alunecare de teren a lovit insula Java și a provocat pagube uriașe. Până în prezent, 11 oameni au murit, iar echipele de salvare caută alte 12 persoane date dispărute. Fenomenul a avut loc joi și a a afectat trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, potrivit Deutsche Welle.

Alunecare de teren în Indonezia. 11 oameni au murit

Oficialii avertizează că riscul unor noi alunecări de teren rămâne ridicat, iar comunitățile locale sunt sfătuite să evite zonele afectate.

Potrivit sursei, autoritățile coordonează intervențiile și oferă asistență victimelor și familiilor acestora.

„Sâmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite decedate ajunsese la 11, în timp ce căutările continuă pentru alte 12 persoane”, a declarat pentru AFP Muhammad Abdullah, şeful operaţiunilor de căutare şi salvare.

Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume
Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume
Vreme surprinzătoare în România. De ce e mai cald la munte decât în zonele de câmpie
Vreme surprinzătoare în România. De ce e mai cald la munte decât în zonele de câmpie

Sute de salvatori, în căutarea victimelor

Potrivit acestuia, peste 700 de angajați din serviciile de salvare, armată, poliţie şi voluntari au participat, în a treia zi, la operaţiunile de căutare. Două dintre victime au fost găsite joi, iar vineri a fost extras un alt corp de sub dărâmături.

„În total, au fost găsite opt corpuri, a precizat Abdullah. Două victime au fost descoperite joi, iar un corp a fost scos de sub dărâmături vineri, a adăugat el.

Fenomene meteo extreme în Indonezia

Guvernul a trimis în sprijinul operaţiunilor de căutare 11 excavatoare şi 10 câini de urmărire, a explicat oficialul. Agenţia de meteorologie, climatologie şi geofizică (AMCG) a emis la începutul săptămânii o avertizare privind fenomene meteorologice extreme, semnalând riscul unor dezastre hidrometeorologice şi posibile precipitaţii abundente în mai multe regiuni ale Indoneziei în săptămânile următoare.

La începutul lunii noiembrie, viiturile şi alunecările de teren din provincia Papua Pegunungan au provocat moartea a 15 persoane, iar opt au fost date dispărute. În septembrie, inundaţiile din Bali au ucis cel puţin 18 oameni, fiind cele mai grave din ultimul deceniu pe insula turistică, conform AMCG.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:11 - Clinica în care a murit fetița de doi ani, acuzată că mușamalizează cazul: Au chemat avocatul în timp o resuscitau
20:05 - Ce merită să vezi în acest weekend: cele mai bune filme și seriale noi pe Netflix
19:58 - România, în criză de personal medical: Problema la noi este distribuţia lor la nivel naţional
19:46 - Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume
19:40 - De ce e mai greu să faci un scaun decât o bibliotecă. Duval: tehnologie CNC, design și insule digitale în mall
19:33 - Clinica în care a murit o fetiță de doi ani nu ar fi avut dotările necesare pentru efectuarea anesteziei

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale