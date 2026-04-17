Opt persoane au murit într-un accident de elicopter în Indonezia. Aparatul a dispărut de pe radar la scurt timp după decolare

Prăbușire elicopter în Indonezia / sursa foto: captură video
Un elicopter cu opt persoane la bord s-a prăbușit în provincia Kalimantanul de Vest din Indonezia, iar autoritățile au confirmat vineri că nu există supraviețuitori, în timp ce echipele de intervenție încearcă să recupereze trupurile și epava, potrivit Reuters.

Eliopter, dispărut de pe radar imediat după decolare

Potrivit șefului agenției de salvare din Indonezia, Mohammad Syafii, elicopterul de tip Airbus H130 a pierdut contactul cu turnul de control la doar cinci minute după decolarea de joi dimineață. Aparatul plecase dintr-o zonă de plantații situată în regiunea Melawi.

Conform informațiilor publicate de Reuters, semnalul a fost pierdut brusc, fără ca echipajul să transmită un apel de urgență sau indicii despre o posibilă problemă tehnică.

Zona accidentului îngreunează intervenția

Autoritățile au indicat că locul unde s-a pierdut contactul se află într-o regiune dens împădurită, cu relief deluros și pante abrupte, ceea ce complică semnificativ accesul echipelor de salvare.

„Locația prăbușirii sau a pierderii contactului este într-o zonă împădurită dens, cu teren deluros abrupt”, a declarat Syafii.

Fragmente din elicopter, despre care se crede că ar aparține cozii aparatului, au fost descoperite la aproximativ trei kilometri vest de punctul unde s-a pierdut legătura.

Echipe formate din salvatori, militari și polițiști au fost mobilizate pentru a ajunge la locul accidentului pe cale terestră, întrucât accesul aerian este limitat în zonă.

Toți cei aflați la bord au murit

Un purtător de cuvânt al agenției locale de salvare a confirmat că toate cele opt persoane aflate la bord – șase pasageri și doi membri ai echipajului – și-au pierdut viața în urma prăbușirii.

Elicopterul aparținea companiei Matthew Air Nusantara și opera în zona unei plantații de ulei de palmier deținută de compania indoneziană Citra Mahkota.

Cauza accidentului, încă necunoscută

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza prăbușirii. O anchetă este în curs, iar specialiștii urmează să analizeze datele disponibile, inclusiv condițiile meteorologice și starea tehnică a aeronavei.

Accidentul din Kalimantanul de Vest evidențiază dificultățile intervențiilor în zone izolate și subliniază necesitatea unor investigații riguroase pentru stabilirea cauzelor.

Recuperarea epavei și a victimelor rămâne prioritară pentru autorități, în timp ce ancheta continuă pentru a clarifica circumstanțele tragediei.

