Un elicopter al armatei iraniene a căzut într-o piață din Dorcheh, provocând incendiu

Un elicopter aparținând armatei din Iran s-a prăbușit marți într-o piață de fructe din provincia centrală Isfahan, incidentul soldându-se cu patru victime, potrivit informațiilor difuzate de presa de stat, potrivit Reuters.

Accidentul a avut loc în orașul Dorcheh și a provocat un incendiu care a fost ulterior stins de echipele de intervenție. Evenimentul readuce în atenție seria de incidente aeriene raportate în Iran în ultimele săptămâni.

Presa de stat iraniană a anunțat că „un elicopter al armatei iraniene s-a prăbușit într-o piață de fructe din provincia centrală Isfahan marți, ucigând pilotul, copilotul și doi comercianți”.

Aparatul de zbor s-a prăbușit în orașul Dorcheh, iar impactul a declanșat un incendiu.

Autoritățile locale au precizat că focul izbucnit după prăbușire „a fost stins de serviciile de urgență”, fără a fi oferite detalii suplimentare privind cauzele accidentului sau eventuale victime rănite.

De asemenea, nu au fost comunicate informații despre tipul elicopterului sau misiunea pe care o desfășura în momentul incidentului.

Presa de stat a confirmat decesul a patru persoane: pilotul, copilotul și doi comercianți aflați în piață în momentul impactului. Nu au fost făcute publice identitățile victimelor.

Informațiile oficiale nu menționează alte persoane afectate, iar amploarea pagubelor materiale nu a fost detaliată.

Relatarea Reuters notează că elicopterul „s-a prăbușit în orașul Dorcheh, provocând un incendiu care a fost stins de serviciile de urgență”. Până la această oră, autoritățile iraniene nu au anunțat deschiderea unei anchete publice sau concluzii preliminare.

Accidentul survine pe fondul preocupărilor legate de siguranța aeriană din Iran. Potrivit aceleiași surse, „experții spun că Iranul are un istoric slab în materie de siguranță aeriană, cu prăbușiri repetate, multe implicând aeronave cumpărate înainte de Revoluția Islamică din 1979 și care nu dispun de piese originale de schimb pentru mentenanță”.

Analiștii din domeniul aviației au subliniat în mod constant dificultățile întâmpinate de operatorii iranieni în ceea ce privește întreținerea flotei, în contextul sancțiunilor internaționale care limitează accesul la componente și servicii specializate.

Reuters amintește că, săptămâna trecută, „un avion de vânătoare F-4, construit în SUA și aparținând forțelor aeriene regulate ale Iranului, s-a prăbușit în provincia vestică Hamadan, ucigând un pilot în timpul unui zbor de antrenament”.

Seria de incidente a atras atenția asupra stării tehnice a aeronavelor militare și civile din țară.

Autoritățile iraniene nu au indicat vreo legătură între cele două accidente. În lipsa unor concluzii oficiale, cauzele prăbușirii elicopterului din Dorcheh rămân necunoscute.

Până în prezent, oficialii iranieni nu au oferit declarații extinse despre incident, iar comunicările publice s-au limitat la confirmarea victimelor și la menționarea intervenției echipelor de urgență. Nu au fost anunțate măsuri suplimentare sau restricții de zbor.