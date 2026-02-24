Explozia din fața gării Saviolovski zguduie centrul Moscovei

O explozie a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în apropierea uneia dintre stațiile de cale ferată din centrul Moscovei, soldându-se cu cel puțin două victime, inclusiv un ofițer de poliție, potrivit autorităților ruse citate de agențiile de presă, potrivit Reuters.

Incidentul s-a petrecut în zona stației Saviolovski, una dintre cele mai circulate din capitala Rusiei, unde un dispozitiv exploziv a fost detonat lângă un vehicul al poliției.

Autoritățile nu au oferit detalii imediate despre motivele sau circumstanțele exacte ale incidentului, iar ancheta este în curs.

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, un suspect ar fi plasat dispozitivul înainte de detonare, au transmis forțele de ordine citate de presa internațională.

Explozia s-a produs în jurul orei 00:05, ora Moscovei, în piața din fața stației Savyolovsky, un nod feroviar important din capitala Rusiei.

Agenția Anadolu Agency notează că poliția rutieră se afla în patrulare în acel moment, iar suspectul a detonat dispozitivul lângă mașina de serviciu a ofițerilor.

Potrivit comunicatelor citate de agenții de presă, bărbatul suspectat că a amplasat dispozitivul a murit la locul exploziei, iar cel puțin un polițist și-ar fi pierdut viața din cauza deflagrației.

Alți doi polițiști care se aflau în apropiere au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile ruse au precizat că forțele de ordine examinează imaginile de supraveghere video pentru a stabili exact acțiunile suspectului înainte de explozie, dar nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea acestuia sau despre posibilele sale motive.

Ministerul Rus de Interne a transmis un comunicat în care confirmă moartea unui ofițer de poliție și rănirea altor doi colegi în urma deflagrației, precizând că suspectul, în momentul în care s-a apropiat de vehiculul de patrulare, a detonat dispozitivul improvizat.

Comitetul de anchetă din Rusia a deschis un dosar penal pentru a investiga circumstanțele exploziei, implicând experți criminaliști și echipe operative pentru a examina locul incidentului și probele disponibile.

Explosion outside a railway station in Moscow kills at least two people, including a police officer pic.twitter.com/cQfV3YXggd — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 24, 2026

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit informații despre posibile infracțiuni conexe sau despre identitatea oficială a suspectului.

Saviolovski este una dintre cele mai importante stații feroviare din Moscova, deservind zilnic numeroși călători și fiind situată într-o zonă centrală a orașului.

Explozia a avut loc într-un context în care securitatea publică la punctele de tranzit rămâne un subiect de atenție, dar autoritățile nu au făcut legătura oficială între acest incident și alte cazuri recente de violență sau amenințări în capitala rusă.

Până în prezent, nu au fost raportate revendicări publice ale responsabilității pentru această acțiune, iar oficialii ruși au evitat să ofere speculații privind posibile motive teroriste sau alte intenții în spatele exploziei.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a stabili un tablou complet al evenimentelor.