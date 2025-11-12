Atac sinucigaș în Islamabad: 12 morți și 27 răniți în fața unui tribunal

Un atac sinucigaș a avut loc marți în fața unui tribunal districtual din Islamabad, capitala Pakistanului, soldându-se cu moartea a 12 persoane și rănirea altor 27, conform declarațiilor ministrului de interne Mohsin Naqvi.

Incidentul a avut loc la ora locală 12:39 (07:39 GMT) și a generat reacții oficiale atât în Pakistan, cât și în India.

Explozia a fost cauzată de un atacator care nu a reușit să pătrundă în interiorul tribunalului.

El a adăugat că autoritățile vor acorda prioritate identificării responsabililor și că aceștia vor fi aduși în fața justiției.

Imaginile de la fața locului au arătat rămășițele unui vehicul ars și un cordon de poliție, în timp ce personalul medical acorda îngrijiri celor răniți.

„Cele 27 de persoane rănite primesc tratament medical", a mai spus ministrul.

Grupul Jumaat Ul Ahrar, un grup disident al talibanilor pakistanezi (TTP), a revendicat atacul, potrivit presei locale. Totuși, doi jurnaliști locali au transmis pentru BBC că conducerea centrală a TTP a declarat că nu are nicio legătură cu explozia.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a acuzat implicarea unor grupuri extremiste "susținute activ de India". Într-o declarație, Sharif a spus:

„Atacurile teroriste asupra cetățenilor neînarmați ai Pakistanului de către reprezentanții teroriști ai Indiei sunt condamnabile".

Purtătorul de cuvânt al guvernului indian a respins acuzațiile, descriindu-le ca fiind „nefondate".

Președintele pakistanez Asif Ali Zardari a transmis și el un mesaj de condamnare:

„Condamn cu fermitate explozia sinucigașă".

Martorii au descris scene de haos. Rustam Malik, care a asistat la incident, a declarat pentru AP News:

„A fost un haos total. Avocații și oamenii alergau în interiorul complexului. Am văzut două cadavre întinse pe poartă și mai multe mașini erau în flăcări".

Un avocat prezent la momentul exploziei a afirmat că a auzit o „bubuitură puternică" în timp ce își parca mașina în fața tribunalului.

Explozia din Islamabad este una dintre puținele din capitală în ultimii ani. Ultimul atac sinucigaș major a avut loc în urmă cu trei ani, când un ofițer de poliție a fost ucis și câțiva civili au fost răniți.

De atunci, atacuri similare au avut loc în alte regiuni ale Pakistanului, dar capitala a rămas relativ sigură.

Într-un incident separat de luni, o mașină a explodat în Delhi, India, ucigând opt persoane. Guvernul indian nu a confirmat oficial un atac terorist, dar a trimis cazul către organismul antiterorist.

Prim-ministrul Narendra Modi a declarat:

„Toți cei care au făcut parte din spatele acestui act odios nu vor fi cruțați. Toți cei responsabili vor fi aduși în fața justiției, indiferent cât de adâncă este conspirația".

Poliția din Islamabad a izolat zona din jurul tribunalului, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate.

Rămășițele vehiculului carbonizat și cordoanele de securitate rămân vizibile ca măsură de precauție.