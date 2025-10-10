International Breaking news

Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanului

Două explozii în centrul Kabulului. Se speculează un atac din Pakistan asupra Afganistanuluiexplozie Kabul / sursa foto: captură video
O explozie a fost auzită joi seara în capitala Afganistanului, Kabul, potrivit oficialilor locali, generând îngrijorare printre locuitori.

„Suntem în curs de investigare a incidentului, dar nu există motive de îngrijorare; totul este în regulă”, a declarat purtătorul de cuvânt al administrației interimare, Zabihullah Mujahid, pe platforma X.

Incidentul nu a provocat victime, dar martorii au raportat și focuri de armă după deflagrație.

Explozie în Kabul

Prima explozie a avut loc în jurul orei 21:50, în apropierea Pieței Abdul Haq, zonă centrală a capitalei unde se află mai multe ministere și agenții guvernamentale.

Locuitorii au descris sunetul ca fiind „foarte puternic și înfricoșător”, în timp ce autoritățile au izolat rapid zona și au început investigarea incidentului. Zabihullah Mujahid a precizat:

„Nu trebuie să vă faceți griji, totul este sub control. Cercetările sunt în desfășurare și nu au fost raportate victime.”

Unele surse neoficiale au semnalat o a doua explozie în cartierul Shar-e-Naw, dar aceasta nu a fost confirmată de oficiali.

Experții în securitate sugerează că explozia ar putea fi legată de acțiuni militare externe, însă autoritățile afgane nu au oferit detalii suplimentare.

Ordine de securitate sporite

Autoritățile talibane au emis ordine de securitate sporite și au restricționat accesul în zona centrală a Kabulului pentru a permite investigarea completă a incidentului.

De asemenea, au fost mobilizate echipe de urgență pentru a verifica posibile pagube materiale și pentru a asigura populația că nu există victime. Unele instituții locale au recomandat angajaților să rămână în clădiri până la finalizarea verificărilor.

Martorii au declarat că au auzit focuri de armă după explozie, însă oficialii nu au confirmat dacă acestea au fost legate de incident sau de măsuri de securitate.

Organizații internaționale monitorizează situația, iar Ambasada Statelor Unite a transmis că urmărește evenimentele și va oferi sprijin dacă va fi necesar.

Întrebări privind siguranța din Kabul

Incidentul ridică întrebări cu privire la stabilitatea securității în Kabul și la relațiile tensionate dintre Afganistan și statele vecine. În cazul în care se confirmă o implicare externă, evenimentul ar putea amplifica tensiunile regionale și ar putea afecta negocierile politice și cooperarea transfrontalieră. Analiștii avertizează că lipsa de transparență și incertitudinea privind autorii exploziei pot genera panică în rândul populației și pot influența percepția comunității internaționale asupra guvernului taliban.

Pe termen scurt, autoritățile vor continua să investigheze incidentul, să consolideze măsurile de securitate și să monitorizeze eventualele repercusiuni. Pe termen lung, aceste explozii subliniază necesitatea unei abordări mai transparente și eficiente pentru prevenirea unor evenimente similare și protejarea locuitorilor din Kabul.

