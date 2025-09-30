Afganistanul, fără internet după ce talibanii au blocat rețelele prin fibră optică

Guvernul taliban din Afganistan a impus o întrerupere completă a telecomunicațiilor la nivel național, la câteva săptămâni după ce restricționase accesul la internet prin fibră optică, invocând motive legate de moralitate, potrivit BBC.

Afganistanul se confruntă în prezent cu o „blocare completă a rețelelor de internet”, potrivit raportului Netblocks, organizație specializată în monitorizarea conectivității digitale. Agențiile internaționale de presă au anunțat că și-au pierdut legătura cu corespondenții din capitala Kabul.

Accesul la internetul mobil și transmisia televiziunii prin satelit au fost, de asemenea, puternic afectate în întreaga țară.

De la preluarea controlului în 2021, talibanii au instituit multiple restricții conform interpretării lor a legii islamice Sharia. Un reprezentant al grupului a afirmat că suspendarea serviciilor de telecomunicații va continua până la emiterea unor noi directive.

Tolo News, postul de știri privat afgan, a îndemnat populația să consulte paginile sale de pe rețelele de socializare pentru informații actualizate, anticipând întreruperi ale transmisiei prin televiziune și radio. Potrivit datelor serviciului de monitorizare Flightradar24, Operațiunile de pe Aeroportul Internațional din Kabul au fost afectate, iar opt zboruri au fost anulate marți.

Mai mulți locuitori din Kabul au raportat pentru BBC că conexiunile lor de internet prin fibră optică au încetat să funcționeze spre sfârșitul zilei de lucru. Incidentul a avut loc în jurul orei 17:00, ora locală. Ca urmare, se estimează că efectele nu vor fi resimțite de majoritatea oamenilor decât marți dimineață, odată cu reluarea activităților bancare și comerciale.

Fibră optică, tehnologia utilizată pe scară largă pentru transmiterea rapidă a datelor, constituie infrastructura esențială a internetului modern în numeroase regiuni ale lumii.