Tensiuni în Afganistan. SUA amenință, talibanii resping acordul

Guvernul taliban de la Kabul a declarat duminică că un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este „imposibil”.

Declarația survine după ce președintele american Donald Trump a amenințat Afganistanul cu sancțiuni dacă baza nu este returnată, intensificând tensiunile diplomatice între cele două state.

„Recent, unele persoane au spus că au început negocieri cu Afganistanul pentru a recupera baza aeriană Bagram”, a declarat Fasihuddin Fitrat, șeful de cabinet al ministrului apărării din guvernul taliban, citat de presa locală.

El a subliniat că „un acord chiar și pentru un centimetru pătrat de teritoriu afgan este imposibil”.

Baza aeriană Bagram, situată la nord de capitala Kabul, a fost centrul principal al operațiunilor militare ale coaliției occidentale conduse de Statele Unite împotriva talibanilor.

După retragerea trupelor internaționale în 2021 și revenirea talibanilor la putere, baza a rămas sub controlul guvernului afgan, devenind un simbol al suveranității naționale pentru liderii locali.

Tensiunile recente au apărut după ce Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea prelua din nou controlul asupra bazei.

„Dacă Afganistanul nu returnează baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, se vor întâmpla lucruri foarte grave!!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Amenințarea a stârnit îngrijorări în rândul oficialilor afgani și a opiniei publice internaționale.

Fasihuddin Fitrat a explicat că „unele persoane” au dorit să obțină controlul asupra bazei printr-un „acord politic”, însă guvernul taliban nu are nevoie de o astfel de negociere.

Oficialul a insistat că Kabulul consideră imposibilă orice cedare a teritoriului, subliniind că suveranitatea Afganistanului este prioritară.

Experții în relații internaționale avertizează că retorica dură a liderului american și refuzul talibanilor de a negocia ar putea escalada tensiunile între cele două state, afectând inclusiv stabilitatea regiunii.

Analiștii menționează că baza Bagram este strategică, nu doar militar, ci și simbolic, fiind asociată cu prezența internațională în Afganistan și cu luptele împotriva talibanilor în ultimele două decenii.

Refuzul talibanilor de a ceda baza Bagram are consecințe semnificative pe plan internațional. Statele Unite trebuie să reconsidere opțiunile diplomatice, iar comunitatea internațională urmărește îndeaproape evoluția situației.

Fasihuddin Fitrat a subliniat că „nu avem nevoie de asta”, reafirmând poziția fermă a Kabulului.

Analistul politic Karim Rahimi consideră că menținerea controlului asupra Bagram consolidează poziția talibanilor în fața comunității internaționale și trimite un semnal clar că Afganistanul nu va ceda teritorii sub presiune externă.

În același timp, tensiunile dintre Washington și Kabul ar putea influența negocierile viitoare privind ajutorul umanitar, securitatea regională și relațiile diplomatice între cele două țări.