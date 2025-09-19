Guvernul taliban a interzis cărţile scrise de femei în universităţile afgane

Guvernul taliban a decis să scoată din programa universitară cărțile scrise de femei, interzicând în același timp și 18 discipline, printre care se numără drepturile omului sau hărțuirea sexuală. „Sunt în conflict cu principiile Sharia şi cu politica sistemului”, a afirmat un oficial taliban, citat de publicația BBC.

Printre cele 680 de volume catalogate drept „problematice” de către autoritățile talibane s-au aflat aproximativ 140 de cărți scrise de femei, inclusiv titluri precum „Siguranța în laboratorul de chimie”. Acestea au fost interzise pe motiv că ar conține „mesaje anti-Sharia și politici împotriva talibanilor”.

Decretul marchează cea mai recentă măsură dintr-o serie de restricții introduse de talibani de la revenirea lor la putere, în urmă cu patru ani.

Tot săptămâna aceasta, liderul suprem al talibanilor a dispus interzicerea internetului prin fibră optică în cel puțin 10 provincii, decizie despre care oficialii au declarat că urmărește „prevenirea imoralității”.

Deși noile reguli au influențat numeroase aspecte ale vieții cotidiene, femeile și fetele au fost lovite cel mai puternic: nu mai au acces la educație după clasa a șasea, iar una dintre ultimele oportunități de formare, cursurile pentru moașe, a fost închisă discret la sfârșitul anului 2024.

În prezent, au ajuns să fie vizate chiar și discipline universitare dedicate studiilor de gen: dintre cele 18 materii interzise, șase se referă direct la femei, precum Gen și Dezvoltare, Rolul femeilor în comunicare sau Sociologia femeilor.

În declarațiile oficiale, guvernul taliban a susținut că „respectă drepturile femeilor în conformitate cu propria interpretare a culturii afgane și a legii islamice”.

Un reprezentant al comitetului care se ocupă de revizuirea cărților a confirmat interdicția aplicată lucrărilor scrise de femei, declarând pentru BBC Afghan că „toate cărțile scrise de femei au interdicţie de a fi predate”.

Zakia Adeli, fost ministru adjunct al justiției înainte de revenirea talibanilor la putere și una dintre autoarele vizate de această măsură, a afirmat că nu a fost surprinsă de includerea cărților sale pe lista interzisă.

„Având în vedere ce au făcut talibanii în ultimii patru ani, nu era deloc exagerat să ne aşteptăm să impună schimbări în programa şcolară”, a mai precizat aceasta.

„Având în vedere mentalitatea şi politicile misogine ale talibanilor, este firesc ca, atunci când femeile însele nu au voie să studieze, opiniile, ideile şi scrierile lor să fie, de asemenea, suprimate”, a adăugat.

Potrivit BBC Afghan, noile linii directoare au fost publicate la finalul lunii august.

Ziaur Rahman Aryubi, director adjunct academic în cadrul Ministerului taliban al Învățământului Superior, a precizat într-o scrisoare adresată universităților că deciziile au fost luate de un consiliu format din „oameni de știință și experți religioși”.

Alături de lucrările scrise de femei, interdicția a vizat și titlurile aparținând unor autori sau editori iranieni. Un membru al comitetului de revizuire a explicat pentru BBC că această măsură a fost gândită pentru a „preveni infiltrarea conținutului iranian” în programa universitară din Afganistan.

Lista transmisă tuturor instituțiilor de învățământ superior din țară are 50 de pagini și include 679 de titluri, dintre care 310 sunt fie scrise de autori iranieni, fie publicate în Iran. Un profesor, care a dorit să rămână anonim, a mărturisit că se teme că va fi aproape imposibil să fie acoperit acest gol.

„Cărţile autorilor şi traducătorilor iranieni reprezintă legătura principală dintre universităţile afgane şi comunitatea academică globală. Eliminarea lor creează un gol substanţial în învăţământul superior”, a spus el.

Profesorii trebuie să își pregătească singuri materialele de curs

Un profesor de la Universitatea din Kabul a explicat pentru BBC că, în situația actuală, cadrele didactice sunt nevoite să redacteze singure capitolele manualelor, respectând restricțiile impuse de guvernul taliban.