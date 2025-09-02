International Talibanii din Afganistan cer ajutor internațional, după cutremur







Talibanii din Afganistan apelează la ajutor internațional după cutremurul din provincia Kunar, în timp ce echipele de salvare caută supraviețuitori, potrivit The Guardian.

Reamintim că Afganistanul a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea 6,0, urmat de replici resimțite în mai multe provincii estice, duminică seara.

Epicentrul a fost localizat în provincia Kunar, o zonă montană aflată la granița cu Pakistanul, unde comunitățile trăiesc în sate împrăștiate de-a lungul văilor abrupte.

Seismul a avut loc la o adâncime mică, ceea ce a făcut ca undele seismice să fie extrem de distructive.

Martorii povestesc că în câteva secunde casele din chirpici și piatră s-au prăbușit una după alta, transformând satele în câmpuri de ruine.

Cei mai mulți locuitori dormeau în momentul producerii cutremurului, ceea ce a dus la un număr mare de victime surprinse în locuințele fragile.

În primele ore după seism, oamenii din comunități au început să sape cu mâinile goale pentru a scoate supraviețuitorii de sub dărâmături. Echipele locale de salvare au ajuns greu, iar drumurile blocate de alunecări de teren au întârziat intervențiile.

Kunar, o provincie cunoscută pentru relieful său accidentat și infrastructura precară, a fost zona cea mai puternic afectată. Localitățile de pe versanți au fost literalmente măturate de cutremur.

Casele construite din materiale locale, fără armături sau fundații solide, nu au avut nicio șansă.

Districtele Nurgal, Watapur, Dara-e-Pech și Chapa Dara au raportat distrugeri masive și sute de morți. În multe sate, fiecare familie a pierdut pe cineva.

În unele cazuri, familii întregi au fost găsite sub ruine, iar cimitirele locale s-au transformat în locuri de înmormântare colectivă.

Situația a fost agravată de replicile care au continuat ore întregi după seism. Mulți oameni au rămas afară, de teamă să nu fie prinși de noi prăbușiri.

Bilanțul oficial transmis de autoritățile de la Kabul vorbește despre peste 800 de morți și cel puțin 2.500 de răniți. Cifrele sunt însă în continuă schimbare, pentru că multe zone montane sunt izolate și greu accesibile.

Printre victime se află numeroși copii și femei. Mulți au fost surprinși în casele lor, fără șansa de a ieși. Personalul medical a relatat că spitalele sunt pline de pacienți cu fracturi, traumatisme craniene și răni provocate de dărâmături.

O imagine simbolică a tragediei o reprezintă curțile spitalelor din Jalalabad și Kabul, unde familiile așteaptă vești despre rudele lor. Medicii fac eforturi disperate, dar lipsa materialelor și a personalului îngreunează tratamentele.

Magnitudinea 6,0 nu este, în sine, una excepțional de mare. În alte regiuni ale lumii, cutremure similare produc daune materiale, dar rareori lasă mii de victime. În Afganistan, însă, contextul amplifică efectele.

Factorii principali sunt:

Construcțiile fragile – Majoritatea caselor sunt făcute din lut, piatră și lemn, fără norme seismice. Topografia – Satele sunt construite pe versanți abrupți, unde undele seismice sunt amplificate. Infrastructura precară – Drumuri înguste, care se blochează rapid din cauza alunecărilor. Capacitatea de răspuns redusă – Lipsa echipamentelor moderne și a finanțării internaționale slăbește intervențiile.

Astfel, un cutremur moderat se transformă rapid într-o catastrofă națională.

Guvernul taliban a transmis un apel oficial către comunitatea internațională, cerând:

echipe de căutare-salvare,

elicoptere pentru evacuarea răniților,

materiale medicale,

adăposturi temporare pentru familiile rămase fără locuințe.

Organizațiile ONU, UNICEF, OMS și Semiluna Roșie au început deja să mobilizeze resurse. Primele ajutoare au ajuns în Jalalabad, dar zonele montane rămân greu accesibile.

Mai multe state din regiune și-au exprimat disponibilitatea de a trimite sprijin, însă coordonarea este dificilă din cauza restricțiilor logistice și a situației politice interne.

Orașul Jalalabad a devenit centrul operațiunilor umanitare. De aici, răniții sunt transportați cu elicoptere spre Kabul pentru tratamente mai complexe. Cu toate acestea, spitalele sunt copleșite.

Medicii spun că lipsa sângelui și a antibioticelor este una dintre cele mai mari provocări. În plus, absența personalului medical feminin limitează accesul femeilor la îngrijire în unele zone conservatoare.

Echipele internaționale subliniază că fiecare oră contează. Supraviețuitorii prinși sub dărâmături au șanse de viață doar în primele 72 de ore.

Afganistanul este situat pe linia de contact dintre placa Indiană și cea Eurasiatică, o zonă extrem de activă seismic. Ciocnirea plăcilor a ridicat Himalaya și continuă să provoace cutremure regulate.

Cutremurul din Kunar are mecanism de tip compresiv, specific zonei. Replicile sunt normale și pot continua săptămâni, crescând riscul de prăbușire a clădirilor deja afectate.

Această realitate face ca Afganistanul să fie o țară permanent expusă riscului seismic.

Cutremurul din Kunar amintește de tragediile din Herat (2023) și Paktika (2022), unde mii de oameni au murit.

Toate aceste evenimente au același tipar: magnitudine moderată, dar efect devastator din cauza vulnerabilităților locale.

Repetarea scenariului arată că lipsa de pregătire și de investiții în construcții rezistente transformă Afganistanul într-o țară unde orice cutremur poate deveni catastrofal.

Experții spun că primele 72 de ore după un cutremur sunt decisive. În acest interval se pot salva cei mai mulți supraviețuitori.

În Afganistan, însă, timpul curge altfel. Drumurile blocate și lipsa echipamentelor încetinesc intervențiile. În multe cazuri, vecinii sunt cei care salvează vieți, nu echipele profesioniste.

Specialiștii identifică cinci priorități imediate:

Deblocarea drumurilor și acces rapid spre sate. Resurse aeriene – elicoptere și drone. Asistență medicală – truse chirurgicale, sânge, antibiotice. Adăposturi temporare – corturi rezistente, pături, kituri de igienă. Protecția femeilor și copiilor în taberele de refugiați.

Tragedia din estul Afganistanului arată încă o dată fragilitatea unei țări aflate la intersecția dintre sărăcie, instabilitate politică și vulnerabilitate naturală.

Fără investiții în infrastructură și fără sprijin internațional constant, cutremurele vor continua să transforme Afganistanul într-un loc al catastrofelor recurente.

În fața acestei realități, apelurile la solidaritate globală nu sunt doar un gest umanitar, ci și o necesitate practică pentru a preveni repetarea tragediilor.