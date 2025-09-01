International

Cutremur de 6 grade Richter în Afganistan. Sute de morți și răniți

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,0, a lovit în primele ore ale zilei de luni nord-estul Afganistanului. Fenomenul provocând o stare de panică și pagube considerabile, potrivit autorităților și presei din regiune. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, cu epicentrul situat la sud-vest de Asadabad, în provincia Kunar.

Oficialii afgani transmit că sunt „sute de victime”, în timp ce echipele de intervenție scotoceau printre dărâmăturile caselor prăbușite în mai multe districte montane. Primele rapoarte au indicat cel puțin 30 de morți într-un singur sat. Bilanțul rămâne provizoriu, având în vedere că localitățile afectate sunt greu accesibile, cu puține drumuri practicabile. Pot fi rase de pe fața pământului, cred autoritățile

Cutremur la 10 km adâncime

„Numărul victimelor și al răniților este mare, dar, deoarece zona este dificil de accesat, echipele noastre sunt încă la fața locului”, a declarat Sharafat Zaman, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Oficialul a subliniat că datele sunt în continuă actualizare pe măsură ce salvatorii ajung în comunitățile izolate.

Potrivit New York Times sunt cel puțin 250 de mnorți și sute de răniți.

Najibullah Hanif, șeful departamentului de informații provinciale, a precizat că sute de răniți au fost transportați la spitale. Autoritățile se așteaptă ca cifrele să crească pe măsură ce rapoartele sosesc din zonele îndepărtate, unde locuințele din noroi și piatră au cedat ușor sub forța undelor seismice. Martori au relatat despre alunecări de teren locale și întreruperi de alimentare cu energie, scrie Tribune din India.

Undele seismice au fost resimțite și în Pakistan

Potrivit presei locale, cutremurul s-a simțit în mai multe districte din Khyber Pakhtunkhwa și Punjab, inclusiv în marile orașe Peshawar, Rawalpindi și Islamabad. Postul public PTV a transmis că, până la această oră, nu au fost raportate victime sau pagube majore în Pakistan, însă administrațiile districtuale au demarat inspecții structurale ale clădirilor.

Afganistanul este puternic predispus la cutremure, mai ales în lanțul muntos Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană și eurasiatică. Frecvența seismelor, combinată cu vulnerabilitățile infrastructurale și cu materialele de construcție tradiționale, sporește riscul unor bilanțuri ridicate la fiecare eveniment major.

Anul trecut, o serie de cutremure în vestul Afganistanului a provocat peste 1.000 de decese, evidențiind fragilitatea uneia dintre cele mai sărace țări din lume în fața dezastrelor naturale. Autoritățile fac apel la populație să urmeze instrucțiunile de siguranță și anunță că operațiunile de căutare-salvare continuă, în timp ce spitalele regionale își măresc capacitățile pentru a face față afluxului de răniți.

