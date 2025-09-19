Povestea cuplului reținut de talibanii din Afganistan, eliberat după opt luni

Un cuplu din Marea Britanie, reținut de talibani în Afganistan timp de aproape opt luni, a fost eliberat, potrivit BBC.

Peter Reynolds, în vârstă de 80 de ani, și soția sa, Barbie, de 76 de ani, locuiesc în Afganistan de aproape 20 de ani. Cei doi se întorceau acasă pe 1 februarie, când au fost opriți.

Talibanii au susținut că cei doi au încălcat legile afgane și au fost eliberați după proceduri judiciare, însă nu au explicat niciodată motivul detenției.

Eliberarea cuplului a fost posibilă prin medierea Qatarului. Un oficial qatarez a precizat că aceștia vor fi duși mai întâi în Qatar pentru controale medicale, urmând ca apoi să călătorească în Marea Britanie, deși au reședința permanentă în provincia Bamiyan din Afganistan.

Peter și Barbie Reynolds s-au căsătorit la Kabul în 1970 și, în ultimii 18 ani, au condus un program caritabil de formare profesională, aprobat de autoritățile talibane locale după preluarea puterii în 2021.

Barbie Reynolds, 76, and her husband, Peter, 80, have been together since the 1960s and married in the Afghan capital, Kabul, in 1970. They have lived in the country for 18 years and run an organisation called Rebuild, which provides education and training programmes pic.twitter.com/o0PoV2iLqh — Sky News (@SkyNews) September 19, 2025

Familia îi descrie ca fiind „îndrăgostiţi de Afganistan de o viață”, lucru demonstrat prin decizia lor de a rămâne acolo și după instalarea regimului autoritar din august 2021, când mulți occidentali au ales să plece. Eliberarea celor doi a avut loc după luni de presiuni publice ale familiei, care a vorbit despre condițiile foarte grele din detenție.

Fiul celor doi, Jonathan Reynolds, declara în iulie pentru BBC că tatăl său suferea de convulsii severe, iar mama sa era „amorțită” din cauza anemiei și a malnutriției. „Tatăl meu a fost legat cu lanţuri alături de criminali şi infractori”, spunea acesta, la momentul respectiv.

Cu șase zile în urmă, o femeie din SUA reținută împreună cu ei și eliberată ulterior, a declarat pentru BBC că aceștia „mureau literalmente” în închisoare și că „timpul se scurge”. Faye Hall, eliberată după două luni de detenție, a spus că starea de sănătate a cuplului în vârstă s-a deteriorat rapid pe durata încarcerării.

Un oficial qatarez a declarat pentru BBC că, spre finalul negocierilor pentru eliberarea lor, cuplul a fost transferat din închisoarea centrală din Kabul într-o unitate mai mare, cu condiții mai bune. El a adăugat că ambasada Qatarului din Kabul le-a asigurat medicamente, acces la un medic și posibilitatea de a comunica cu familia în timpul detenției.

Oficialii talibani au afirmat că cei doi vârstnici au beneficiat de îngrijiri medicale corespunzătoare în închisoare și că drepturile lor au fost respectate.