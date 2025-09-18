UE presează ca Regatul Unit să accepte mai mulți angajați europeni

Guvernul britanic va fi nevoit să cedeze în fața cererilor Uniunii Europene privind programulului de mobilitate pentru tineret, înainte de a semna un acord esențial privind siguranța alimentară, au declarat negociatorii implicați.

Bruxelles-ul refuză să finalizeze una dintre prioritățile-cheie ale lui Sir Keir Starmer din agenda Brexitului, cunoscută sub numele de „reset Brexit”, dacă Downing Street nu acceptă un număr mai mare de lucrători temporari europeni.

Această condiționare creează presiune politică suplimentară asupra liderului laburist, care încearcă să respecte angajamentele electorale referitoare la exporturile de alimente și la relațiile comerciale post-Brexit.

În timpul discuțiilor inițiale privind resetarea Brexitului, ambele părți au fost de acord să continue negocieri pe baza unor pachete individuale care să vizeze relansarea comerțului post-Brexit.

Totuși, Bruxelles-ul insistă acum că orice progres în cadrul acordului care ar reduce controalele la exporturile alimentare către UE depinde de numărul de tineri europeni cărora li se va permite să trăiască, să studieze și să lucreze în Regatul Unit.

Această strategie reflectă ceea ce fostul negociator șef al UE, Michel Barnier, a descris ca „paralelism” – tacticile prin care Bruxelles-ul leagă diferite negocieri pentru a-și spori influența.

Anterior, metoda a fost folosită în negocierile privind pescuitul și serviciile financiare, cunoscută drept compromis „fish for financial services”, prin care accesul bărcilor europene la apele britanice a fost legat de condițiile mai favorabile pentru City of London în Piața Unică.

Nick Thomas-Symonds, ministrul britanic pentru Brexit, a recunoscut în cadrul unui eveniment al think-tank-ului din Bruxelles că discuțiile privind mobilitatea tineret vor rula paralel cu cele pentru acordul de siguranță alimentară.

El a afirmat:

„Pe măsură ce intrăm în această etapă a negocierilor, am stabilit deja calendarul pentru acordul SPS. Dar, evident, dorim să putem face lucruri similare și în alte părți ale negocierii. Vrem să avansăm cu totul ca un pachet.”

Această declarație subliniază intenția guvernului britanic de a trata acordul de siguranță alimentară și schema de mobilitate tineret ca parte a unei negocieri integrate, chiar dacă UE folosește paralelismul pentru a câștiga avantaje suplimentare.

Condiționarea acordului de siguranță alimentară de extinderea mobilității tineret pune presiune suplimentară asupra lui Sir Keir Starmer, care trebuie să echilibreze interesele electorale cu cele diplomatice.

Pe de o parte, liderul laburist a promis că va reduce birocrația și va ușura exporturile alimentare către UE; pe de altă parte, trebuie să răspundă presiunilor pentru a crește numărul tinerilor europeni care pot locui și lucra în Marea Britanie.

Guvernul britanic a subliniat că, în schimbul acordului privind siguranța alimentară, a cedat accesul bărcilor europene în apele britanice pentru o perioadă de 12 ani, până în 2038.

În același timp, UE insistă ca negociatorii britanici să extindă schema de mobilitate pentru tineret, pentru a asigura un echilibru între beneficiile pentru tinerii europeni și pentru cei britanici.

Nick Thomas-Symonds a explicat importanța programului:

„În ceea ce privește mobilitatea tineret, considerăm că oferirea oportunității tinerilor de a învăța și de a dobândi experiență este vitală… oferind tinerilor din Regatul Unit și din UE șansa de a studia, lucra, trăi în străinătate – de a construi prietenii, înțelegere și de a crea oportunități.”

Aceasta poziție arată că guvernul britanic încearcă să prezinte mobilitatea tineret nu doar ca un avantaj pentru UE, ci ca o oportunitate reciprocă, menită să reducă percepția că Londra ar ceda în negocieri.

Schema de mobilitate pentru tineret, cunoscută și sub denumirea de „youth experience”, este concepută să permită tuturor europenilor sub 30 de ani să trăiască, să studieze sau să lucreze în Regatul Unit, cu drepturi reciproce pentru tinerii britanici în UE.

La nivel de principiu, acordul a fost convenit încă de la primul summit post-Brexit, în luna mai. Totuși, cifrele exacte și limitele schemei rămân încă de negociat.

Țări precum Polonia și România au fost printre principalele promotori ale schemei, dorind să vadă un număr cât mai mare de participanți.

Sursele britanice subliniază însă că programul trebuie să aibă un plafon strict pentru a nu afecta datele nete ale migrației, întrucât guvernul se confruntă cu creșterea numărului de bărci mici care traversează Canalul Mânecii.

Acest echilibru delicat între a permite mobilitatea tineret și a controla migrația va fi un punct central al negocierilor în următorii ani.

Negociatorii UE au deja experiență în folosirea tacticilor de paralelism, ceea ce ar putea duce la refuzul progresului în discuțiile privind siguranța alimentară dacă nu simt că au obținut concesii satisfăcătoare.

Acordul de siguranță alimentară (Sanitary and Phytosanitary – SPS) este crucial pentru reducerea controalelor la exporturile alimentare britanice către UE.

Înțelegerea actuală prevede alinierea dinamică la regulile europene pentru a ușura verificările la frontieră. Finalizarea acestui acord este esențială pentru a reduce costurile alimentelor pentru consumatori și a preveni blocaje în exporturi.

Legarea progresului acordului SPS de extinderea schemei de mobilitate pentru tineret creează însă o interdependență complexă.

Dacă negocierile privind tinerii eșuează sau se blochează, riscul ca importurile și exporturile de alimente să fie afectate crește semnificativ.

Astfel, politica privind tineretul devine un factor determinant pentru economia britanică, în special în sectorul agricol și alimentar.

UE are o istorie de a lega diferite domenii de negociere pentru a câștiga avantaje în negocieri dificile. Acest principiu, numit „paralelism”, a fost folosit în trecut în relația UK-UE pentru a obține acces la apele britanice în schimbul serviciilor financiare.

Michel Barnier a explicat acest tip de strategie ca fiind eficient pentru a crea pârghii suplimentare în negocieri.

În cazul actual, UE folosește programul de mobilitate pentru tineret ca pârghie pentru a asigura concesii suplimentare, legând progresul acordului SPS de acceptarea unui număr mai mare de tineri europeni în Regatul Unit.

Această metodă ridică întrebări despre echilibrul între suveranitate și cooperare, dar și despre capacitatea Regatului Unit de a negocia termeni avantajoși fără a compromite interesele interne.

Guvernul britanic și UE plănuiesc să finalizeze acordul SPS până la începutul anului 2027, pentru a garanta stabilitate și predictibilitate în sectorul alimentar.

În paralel, discuțiile privind mobilitatea tineret vor continua, încercând să echilibreze numărul de participanți și impactul asupra migrației.

În afară de siguranța alimentară și mobilitatea tineret, alte domenii sunt legate de această negociere complexă: apărare, energie, carbon trading și accesul la e-gate-uri.

Recent, UE a convenit ca Regatul Unit să participe la programul de apărare SAFE, evaluând contribuția financiară în funcție de PIB și competitivitatea industriei britanice de apărare.

În domeniul energiei, Marea Britanie a acceptat alinierea la regulile europene pentru comerțul cu electricitate, facilitând schimburile transfrontaliere.

În domeniul carbon trading, discuțiile continuă pentru a asigura atingerea obiectivelor de emisii și posibila reînscriere a UK în Sistemul European de Trading cu Emisii (ETS).

Prin toate aceste negocieri interconectate, mobilitatea tineret devine un element central, influențând atât politica internă, cât și relațiile externe ale Regatului Unit.