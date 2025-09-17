UE se teme să impună sancțiuni Chinei, deși Trump cere asta clar

Sanțiunile UE împotriva firmelor implicate în războiul din Ucraina se intensifică, în contextul unei presiuni diplomatice fără precedent din partea Statelor Unite.

Bruxellesul pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni vizând băncile, criptomonedele și importurile de energie rusești, iar discuțiile includ și posibile sancțiuni asupra unor companii chineze implicate în comerțul militar cu Moscova.

Demersul european se intersectează cu cererile controversate ale administrației Trump, care insistă asupra impunerii de tarife uriașe asupra importurilor din China, ceea ce provoacă dezbateri intense în rândul statelor membre ale UE.

Uniunea Europeană se confruntă cu un context geopolitic extrem de tensionat. În timp ce războiul din Ucraina continuă, SUA exercită presiuni asupra Bruxellesului pentru a extinde sancțiunile și asupra companiilor chineze.

Conform unor surse politice europene citate de Politico, discuțiile privind al 19-lea pachet de sancțiuni includ companii din domeniul energetic, financiar și tehnologic, dar Bruxellesul este sceptic cu privire la cererile americane privind tarife de până la 100% pe importurile din China și India.

Unii diplomați europeni suspectează că administrația Trump ar putea să folosească aceste cereri imposibile ca pretext pentru a amâna acțiuni concrete împotriva Rusiei și a pune responsabilitatea pe umerii aliaților europeni.

„Este un joc pentru a evita responsabilitatea directă în fața opiniei publice și a conflictului din Ucraina”, a declarat pentru Politico un oficial european anonim.

Bruxellesul ia în considerare sancțiuni direcționate asupra firmelor chinezești care furnizează tehnologie militară Rusiei.

Potrivit experților în politică externă, această abordare este mai viabilă decât tarifele generale, deoarece permite UE să mențină relații economice cu Beijingul și să nu destabilizeze propriile industrii critice.

Cu toate acestea, impunerea unor sancțiuni asupra firmelor chineze prezintă dificultăți: multe companii pot să-și înregistreze activitățile sub alte denumiri, iar implementarea acestor măsuri necesită coordonare între statele membre și instituțiile UE.

Agathe Demarais, de la European Council on Foreign Relations, descrie situația drept un „joc de tip Whack-A-Mole”, în care sancțiunile trebuie să se adapteze permanent pentru a fi eficiente.

Economiștii avertizează că tarifele propuse de SUA asupra Chinei ar genera o creștere masivă a inflației în Europa.

În plus, o interdicție totală asupra energiei rusești ar avantaja exporturile de gaze naturale lichefiate (LNG) ale SUA, dar ar destabiliza economiile europene dependente de importurile energetice.

Lituania și alte state baltice acuză Washingtonul de instrumentalizarea Europei pentru propriile interese economice. Anne-Sophie Corbeau, cercetătoare la Columbia University, subliniază că presiunea americană urmărește și să stimuleze vânzările de LNG către Europa.

„El încearcă să convingă Europa să cumpere mai mult GNL din SUA”, afirmă ea.

În acest context, UE continuă eforturile de a-și diversifica sursele de energie, un proces început încă din 2022, pentru a reduce dependența de Rusia fără a afecta grav stabilitatea economică a blocului comunitar.

Administrația Trump menține un ton ambiguu în relația cu UE. În timp ce declară că este dispus să susțină sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, președintele american condiționează acest sprijin de măsuri extreme asupra Chinei și Indiei.

Diplomatul european citat de Politico consideră că „Trump creează condiții imposibile pentru a putea ulterior să se dezică de angajamente și să blameze Europa pentru lipsa rezultatelor”.

Chiar și în cadrul G7, oficialii europeni au respins ideea tarifelor drastice pe importurile chineze, evidențiind divergența dintre viziunea americană și realitățile economice europene.

Uniunea Europeană a făcut progrese semnificative în reducerea importurilor de energie din Rusia. Conform Paula Pinho, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, UE este „pe drumul cel bun” în fazarea importurilor de combustibili fosili din Rusia.

Totuși, state precum Slovacia și Ungaria continuă să importe petrol rusesc, ceea ce creează tensiuni interne.

Bruxellesul încearcă să folosească presiunea americană pentru a determina aceste state să se alinieze, dar trebuie să navigheze atent între presiunea geopolitică și riscurile economice

China rămâne un partener economic major pentru UE, reprezentând circa 21% din importuri. Germania, cu industria sa auto profund integrată cu piața chineză, pledează pentru prudență, avertizând că sancțiuni prea dure ar putea provoca daune majore economiei europene.

Bruxellesul optează pentru sancțiuni țintite și controale la export, pentru a viza exact companiile implicate în comerțul militar cu Rusia, fără a destabiliza relația comercială generală. Această strategie încearcă să echilibreze presiunile externe și interesele interne.

Statele membre sunt divizate: unele, precum Polonia și Danemarca, susțin măsuri dure pentru a aplica presiunea asupra Rusiei; altele, precum Germania și Italia, sunt mai reticente, prioritizând stabilitatea economică.

În spatele ușilor închise, diplomații europeni discută intens despre cum să evite impactul negativ asupra companiilor și cetățenilor europeni, menținând în același timp credibilitatea UE în fața SUA și a aliaților.

Experții consideră că situația actuală subliniază necesitatea unei politici externe europene coerente și independente.

Uniunea trebuie să demonstreze că poate lua decizii strategice proprii, chiar sub presiunea unui aliat puternic precum SUA, fără a sacrifica interesele economice și securitatea energetică