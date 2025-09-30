De la costume la înșelătorii: escrocherii de Halloween pe internet

În perioada premergătoare Halloween-ului, entuziasmul pentru costume și decorațiuni poate atrage și atenția infractorilor cibernetici, potrivit specialiștilor. Aceștia profită de interesul crescut al consumatorilor pentru a lansa escrocherii online, vizând în special achizițiile de costume și accesorii tematice.

Una dintre cele mai frecvente metode de înșelătorie este crearea de site-uri false care imită magazinele online legitime. De exemplu, un site fraudulos a fost observat sub domeniul „spirithalloween-us.com”, care adăuga sufixul „-us” pentru a semăna cu site-ul autentic „spirithalloween.com”.

Aceste site-uri sunt promovate prin reclame pe rețelele sociale și apar adesea în primele rezultate ale motoarelor de căutare, atrăgând astfel utilizatorii neatenți.

O altă metodă utilizată de escroci este trimiterea de mesaje SMS care pretind că un colet nu a trecut de vamă și solicită plata unor taxe suplimentare. Aceste mesaje conțin linkuri care duc către site-uri malițioase, menite să fure informații personale și financiare ale victimelor.

În perioada Halloween-ului, specialiștii în securitate cibernetică observă și o creștere a numărului de e-mailuri și mesaje cu tematică de Halloween care conțin linkuri malițioase sau atașamente infectate. Aceste mesaje pot părea inofensive, dar scopul lor este să fure date personale sau să instaleze malware pe dispozitivele utilizatorilor.

De exemplu, Bitdefender a avertizat utilizatorii să fie precauți în fața acestor mesaje, care pot părea festive, dar ascund intenții dăunătoare.

Pentru a evita să devii victimă a acestor escrocherii, este important să urmezi câteva recomandări de bază:

Verifică URL-ul site-ului: Asigură-te că adresa web este corectă și că începe cu "https://", indicând o conexiune securizată.

Cumpără doar de la comercianți de încredere: Evită site-urile necunoscute și caută recenzii ale altor clienți înainte de a efectua o achiziție.

Fii precaut la oferte prea bune pentru a fi adevărate: Prețurile extrem de mici pot fi un semn al unei înșelătorii.

Nu accesa linkuri din mesaje nesolicitate: Dacă primești un mesaj care solicită informații personale sau financiare, verifică autenticitatea acestuia contactând direct expeditorul.

În plus, autoritățile internaționale au desfășurat operațiuni pentru combaterea escrocheriilor online. De exemplu, în cadrul operațiunii „First Light 2024”, au fost confiscate bunuri în valoare de 257 milioane de dolari, iar aproape 4.000 de suspecți au fost arestați în 61 de țări.

Este esențial ca utilizatorii să fie vigilenți și să adopte măsuri de precauție pentru a se proteja de aceste escrocherii, asigurându-se că sărbătoarea Halloween-ului rămâne o perioadă de distracție și nu de înșelăciune.