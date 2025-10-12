Granița Pakistan–Afganistan, închisă după confruntări armate sângeroase. Islamabadul promite „un răspuns zdrobitor”

Pakistanul a închis duminică toate punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, în urma unor confruntări armate violente dintre forțele celor două țări, soldate cu zeci de morți, au declarat oficiali pakistanezi, citați de Reuters.

Trupele afgane au deschis focul asupra posturilor de frontieră pakistaneze sâmbătă seara. Ministerul Apărării de la Kabul a afirmat că acțiunea a fost o ripostă la atacurile aeriene lansate de Pakistan pe teritoriul Afganistanului la începutul săptămânii.

Autoritățile din Pakistan au declarat că au răspuns cu focuri de artilerie și tiruri cu arme de foc, iar mai multe posturi de frontieră afgane au fost distruse. Schimbul intens de focuri s-a încheiat în mare parte duminică dimineață, deși în zona Kurram au continuat sporadic focuri intermitente, potrivit martorilor locali.

Cele două puncte principale de trecere a frontierei, Torkham și Chaman, dar și alte trei puncte secundare – Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan – au fost închise complet, măsura fiind confirmată de oficiali pakistanezi din domeniul securității.

Kabulul nu a făcut niciun comentariu imediat privind închiderea frontierei, însă Ministerul Apărării afgan a anunțat că operațiunea trupelor sale s-a încheiat la miezul nopții. „Nu există niciun fel de amenințare în nicio parte a teritoriului afgan”, a declarat purtătorul de cuvânt al administrației talibane, Zabihullah Mujahid.

Acesta a susținut că în confruntările de sâmbătă seară „peste 58 de soldați pakistanezi și cel puțin nouă militari afgani” au fost uciși. „Aproximativ 25 dintre posturile lor de securitate au fost capturate, iar armele și muniția lor confiscate. Peste 58 dintre soldații lor au fost uciși și alți 30 răniți. Nouă dintre mujahedinii noștri au devenit martiri, iar 18 au fost răniți”, a declarat Mujahid, citat de agenția EFE.

Afganistanul, o țară fără ieșire la mare, are o frontieră comună cu Pakistanul de 2.600 de kilometri. Islamabadul acuză de ani buni regimul taliban că adăpostește militanți ai grupării Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), responsabili pentru atacuri repetate asupra armatei pakistaneze – acuzații negate de Kabul.

Atacurile aeriene lansate joi de Pakistan, nerecunoscute oficial, ar fi vizat liderul grupării TTP din Kabul, potrivit unor surse din securitatea pakistaneză. Nu este clar dacă acesta a supraviețuit. TTP, apropiată ideologic de talibanii afgani, militează pentru răsturnarea guvernului de la Islamabad și instaurarea unui regim islamist radical.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a condamnat „provocările” Afganistanului și a promis un „răspuns puternic și eficient”. „Nu va exista niciun compromis în ceea ce privește apărarea Pakistanului”, a transmis șeful guvernului de la Islamabad, acuzând Kabulul că oferă adăpost „elementelor teroriste”.

Ministrul de interne pakistanez, Mohsin Naqvi, a avertizat că Afganistanul „se joacă cu focul și sângele” și a promis „un răspuns zdrobitor, asemenea celui primit de India”, referindu-se la confruntarea militară gravă din luna mai dintre Pakistan și vecinul său indian. Atunci, cele două state s-au confruntat cu schimburi de rachete, atacuri cu drone și tiruri de artilerie, amintește AFP.