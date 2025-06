Aproape de un nou război între India și Pakistan. Resursa vitală care ar putea arunca totul în aer

Ministrul de Interne al Uniunii, Amit Shah, a declarat, în cadrul unei discuții despre Tratatul Apelor Indus, că India va devia fluxul de apă din Pakistan către Rajasthan printr-un canal.

„Vom lua apa care curgea către Pakistan și o vom direcționa către Rajasthan prin construirea unui canal. Pakistanul va fi lipsit de apă pe care o primește în mod nejustificat”, a spus Shah într-un interviu exclusiv pentru Times of India.

India a suspendat participarea sa la tratatul din 1960, care reglementează utilizarea sistemului fluvial Indus, după ce 26 de civili din Pahalgam, Kashmir, au fost uciși. Tratatul garanta accesul la apă pentru 80% din fermele Pakistanului prin intermediul a trei râuri care își au originea în India.

India a început să lucreze la un plan mai amplu de transfer de apă între bazine pentru a-și utiliza pe deplin cota de ape ale râului Indus.

Potrivit unui raport, se desfășoară un studiu de fezabilitate pentru un canal de 113 km care ar devia fluxurile excedentare din Jammu și Kashmir către Punjab, Haryana și Rajasthan.

Acest canal va lega Chenab de sistemul Ravi-Beas-Sutlej. Proiectul își propune să optimizeze cota Indiei în cadrul Tratatului Apelor Indus, asigurând o utilizare mai bună atât a râurilor estice (Ravi, Beas, Sutlej), cât și a celor vestice (Indus, Jhelum, Chenab), limitând fluxurile excesive către Pakistan.

Surse au declarat pentru ToI că rețeaua de canale propusă se va conecta la 13 structuri de canal existente din Jammu și Kashmir, Punjab, Haryana și Rajasthan, alimentând în cele din urmă sistemul de canale Indira Gandhi.

Pentru a facilita acest lucru, Guvernul central ia în considerare, de asemenea, dublarea lungimii canalului Ranbir de la 60 km la 120 km și utilizarea completă a canalului Pratap, pe baza evaluărilor de fezabilitate. Proiectul multipurpose Ujh din districtul Kathua — care a fost în așteptare timp de ani de zile — este, de asemenea, revigorat.

O a doua legătură Ravi-Beas sub Ujh, planificată anterior pentru a opri excesul de apă din Ravi să intre în Pakistan, va face acum parte din inițiativa mai amplă a canalului.

#WATCH | Chandigarh | Congress MP Sukhjinder Singh Randhawa says, "...By giving statements like this, he should not demean the patriotism. During Operation Sindoor, Pakistanis attacked Punjab more than Jammu and Kashmir. As long as the patriotism of Punjab and its farmers remains… https://t.co/x5DQExw6t2 pic.twitter.com/xaEedhOHSk

— ANI (@ANI) June 21, 2025