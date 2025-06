Ministrul de externe din China comunistă, Wang Yi, a declarat că Beijingul își oferă sprijinul Iranului în „apărarea drepturilor și intereselor sale legitime”.

Această afirmație a fost făcută în urma discuțiilor cu omologii săi din Iran și Israel, conform unor comunicate de presă ale Ministerului chinez de Externe.

Poziția dictaturii comuniste de la Beijing reflectă o continuitate în strategia sa diplomatică de consolidare a relațiilor cu Teheranul, într-un moment de tensiuni accentuate în Orientul Mijlociu.

Dictatura comunistă chineză a devenit un actor tot mai vocal în sprijinul statelor nealiniate intereselor occidentale, pledând pentru o ordine internațională „multipolară” și criticând intervențiile unilaterale.

De asemenea, Pakistanul și-a exprimat sprijinul pentru Iran, solicitând țărilor musulmane să se unească împotriva Israelului. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a afirmat: "Israelul atacă Iranul, Yemenul și Palestina.Dacă țările musulmane nu se unesc acum, fiecare dintre ele va înfrunta aceeași soartă."

Khawaja Asif a propus ruperea imediată a relațiilor cu Israelul și convocarea unei sesiuni a Organizației Cooperării Islamice pentru a elabora o strategie comună. Pakistanul și Iranul împărtășesc o graniță comună de 750 km.

Reacția Islamabadului subliniază preocupările regionale față de escaladarea violenței și riscul extinderii conflictului, dar reflectă și dorința unor țări musulmane de a forma un front diplomatic comun care să răspundă acțiunilor Israelului în regiune.

