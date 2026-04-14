Când toată lumea se uita la Iran, SUA au făcut o mișcare strategică în zona Asia-Pacific, chiar lângă China. Parteneriat militar major cu Indonezia

Ministrul Apărării din Indonezia, Sjafrie Sjamsoeddin, și Secretarul de Război al Statelor Unite ale Americii, Pete Hegseth, au stabilit un Parteneriat Major de Cooperare în Apărare (MDCP) în timpul unei întâlniri la nivel înalt la Pentagon, pentru a consolida stabilitatea indo-pacifică, a anunțat oficialul american pe X.

Decizia a venit în urma unei întâlniri desfășurate la Washington între cei doi oficiali.

„Ambii lideri au convenit să ridice relația bilaterală de apărare dintre Statele Unite și Indonezia la nivelul unui Parteneriat Major de Cooperare în Apărare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, marți (14.04.2026), cu privire la această etapă diplomatică, a relatat antaranews.com.

Noul cadru se concentrează pe trei piloni principali: modernizarea militară, educația profesională și cooperarea operațională sporită. Această schimbare își propune să aprofundeze complexitatea exercițiilor comune, cum ar fi Super Garuda Shield, abordând în același timp interesele comune de securitate din întreaga regiune.

Mai mult, Secretarul de Război Pete Hegseth a lăudat conducerea Indoneziei în eforturile internaționale de stabilizare din Gaza.

„Această cooperare este văzută ca o oportunitate de a consolida capacitatea națională de apărare, dar va rămâne în cadrul unei politici externe independente și active, al intereselor naționale și al respectului deplin pentru suveranitatea statului”, a declarat șeful Biroului de Informații pentru Apărare din cadrul Secretariatului Ministerului Apărării, generalul de brigadă Rico Ricardo Sirait într-un comunicat emis marți la Jakarta.

Rico a continuat spunând că, prin această cooperare, Indonezia are oportunitatea de a își îmbunătăți calitatea tehnologiei sistemului său principal de arme, de a își perfecționa abilitățile soldaților săi prin antrenament comun și de a le spori calitățile intelectuale prin programe de educație militară.

Generalul de brigadă Rico Ricardo Sirait a mai spus că această cooperare este, de asemenea, considerată a fi capabilă să consolideze diplomația militară dintre Indonezia și SUA, care există de mult timp, datorită implicării lor în numeroase activități comune de antrenament.

Rico mai consideră că, prin această cooperare, forța militară a Indoneziei va crește în protejarea suveranității țării.

Relația militară dintre Indonezia și Statele Unite ale Americii este crucială pentru ambele națiuni, fiind determinată în principal de interese comune în securitatea maritimă, stabilitatea regională și eforturile de combatere a terorismului în regiunea Indo-Pacifică, potrivit USINDO.

Ambele țări își recunosc reciproc importanța strategică și și-au aprofundat cooperarea în domeniul apărării prin extinderea exercițiilor militare comune, a comerțului în domeniul apărării și a inițiativelor strategice.

Acest parteneriat își propune să mențină o ordine bazată pe reguli, în special pe căile navigabile vitale precum Marea Chinei de Sud și Marea Natuna, și să consolideze capacitățile de apărare ale Indoneziei.