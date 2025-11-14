Infrastructura chineză, un castel de cărți de joc. După prăbușirea unui pod a venit scufundarea unui tunel

În provincia Sichuan Province, sud‑vestul R.P. Chineze, două incidente majore legate de infrastructură au avut loc în decurs de câteva zile, afectând un tunel situat în cadrul proiectului de autostradă şi un pod recent inaugurat.

Pe seara zilei de 10 noiembrie 2025, la tunelul din zona de construcţie a autostrăzii Liangshan Riverside Expressway a fost surprins de o inundaţie fulgerătoare, ceea ce a dus la evacuarea rapidă a muncitorilor.

Într‑un alt eveniment, la 11 noiembrie 2025, un pod nou‑construit, Hongqi Bridge, parte a unei şosele naţionale care leagă provincia Sichuan de regiunea Tibet, s‑a prăbuşit parţial după un alunecare de teren, deşi nu au fost înregistrate victime.

În continuare vom reda detaliat evoluţia ambelor incidente, premisele, implicările şi răspunsul autorităţilor locale.

La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 17:48 (ora locală), în tunelul situat în secţiunea a‑13‑a de construcţie a autostrăzii Liangshan Riverside, a avut loc o inundaţie rapidă.

Conform relatărilor oficiale, „în jurul orei 17:48 p.m., apa s‑a revărsat deodată în tunel, forţând muncitorii să fugă spre ieşire”.

„Imaginile de supraveghere au surprins momentul în care apa a țâșnit brusc în tunel la ora 17:48, forțând muncitorii să fugă spre intrare.”

Autorităţile din zona de intervenţie, mai exact biroul de gestionare a situaţiilor de urgenţă al judeţului Ningnan (Ningnan County Emergency Management Bureau), au confirmat că incidentul s‑a produs în secţiunea a‑13‑a de construcţie.

„Incidentul a avut loc pe secțiunea 13 de construcții a autostrăzii.”

Totodată, au comunicat că nu s‑au înregistrat răniţi sau victime, deoarece întreg personalul aflat în interiorul tunelului a părăsit zona în timp util.

„Autoritățile au confirmat că nu au avut loc răniți sau victime, întrucât tot personalul care lucra în interiorul tunelului a scăpat la timp.”

This is the Ningnan Tunnel, under construction at the Yanjiang Expressway in Sichuan. Sudden flood washes everything away. No word on the workers. Very little coverage inside China. pic.twitter.com/TJzPDiWE6t — China Uncensored (@ChinaUncensored) November 13, 2025

De asemenea, un reprezentant al departamentului de propagandă al judeţului Ningnan (Ningnan County Publicity Department) a declarat că echipa de management a proiectului de autostradă va emite un comunicat oficial după ce va fi stabilită cauza inundaţiei.

„Echipa de management al proiectului autostrăzii va emite o declarație oficială după ce va stabili cauza inundațiilor.”

Autorităţile au evacuat rapid personalul aflat în tunel şi au suspendat temporar lucrările în zonă în vederea evaluării situaţiei.

De asemenea, s‑au demarat verificări privind condiţiile hidrologice ale terenului, drenajele şi eventualele infiltraţii care ar fi putut contribui la revărsarea apei.

Zona este montană, cu topografie dificilă, ceea ce implică provocări suplimentare în ceea ce priveşte stabilitatea geologică, drenajul pluvial şi siguranţa lucrărilor subterane.

În astfel de condiţii, apariţia unei inundaţii poate semnala probleme precum acumulare de apă în pânza freatică, drenaje insuficiente, sau defecte de proiectare ori execuţie.

Echipa de proiect va emite un comunicat oficial după ce va fi identificată cauza exactă a inundaţiei.

Între timp, lucrările sunt suspendate temporar în secţiunea afectată, iar autorităţile monitorizează zona pentru a preveni apariţia unor incidente secundare.

Din datele disponibile, nu s‑au raportat victime, ceea ce reprezintă o veste pozitivă în contextul unei posibile situaţii de risc major.

Reamintim că în data de 11 noiembrie 2025, în provincia Sichuan, a fost raportat faptul că o parte din podul Hongqi s‑a prăbuşit parţial.

Conform agenţiei Reuters:

„O parte a unui pod recent deschis s-a prăbușit în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei... dar nu au fost raportate victime.”

Podul are lungimea de aproximativ 758 metri şi face parte dintr‑o şosea naţională care leagă provincia Sichuan de regiunea Tibet.

Potrivit informaţiilor, autorităţile locale au închis podul pentru trafic în data de 10 noiembrie după ce fuseseră observate crăpături în drumuri şi derapaje de teren în zona alăturată.

„Poliția din orașul Maerkang a închis podul Hongqi, lung de 758 de metri, pentru tot traficul luni după-amiază, după ce au apărut crăpături pe pantele și drumurile din apropiere...”

This is NEXT LEVEL “Made in China”. 🇨🇳 China's Hongqi bridge JUST OPENED MONTHS AGO, and it has just collapsed‼️ 😳😲😯🍿🥤 pic.twitter.com/6xTQjThgOC — Brandon Taylor Moore (@LetsGoBrando45) November 14, 2025

Ulterior, în ziua de 11 noiembrie, s‑a produs prăbuşirea parţială a tablierului şi a sectorului de acces, ca urmare a unei alunecări de teren:

„Marți după-amiază, condițiile de pe versantul muntelui s-au înrăutățit, declanșând alunecări de teren, ceea ce a dus la prăbușirea podului de acces și a platformei drumului.”

Podul Hongqi fusese inaugurat la începutul anului 2025 şi era considerat esenţial pentru infrastructura rutieră din regiune, întrucât facilitează legătura între zone montane dificile.

Zona prezentă provocări geologice: terenul montan, instabil, cu risc de alunecări, ploi intense şi activitate seismică potenţială.

În cazul actual, autorităţile au indicat că prăbuşirea a fost provocată de alunecarea de teren, nu neapărat de defect structural primar.

Imediat după eveniment, zona a fost izolată, accesul interzis, iar autorităţile au declanşat o investigaţie tehnică pentru a stabili cauzele exacte.

Din rapoartele iniţiale, nu s‑au înregistrat victime, ceea ce oferă un punct de relief al evacuării şi siguranţei implementate la timp.

De asemenea, acest incident atrage atenţia asupra ritmului alert al dezvoltării infrastructurii în zone dificile din punct de vedere geologic şi geografic.

Legături geografice şi temporale

Ambele incidente au avut loc în provincia Sichuan, într‑o perioadă foarte apropiată (10 şi 11 noiembrie 2025) şi implică infrastructură rutieră majoră: unul un tunel de autostradă, altul un pod de legătură rutieră.

Aceste proximităţi ridică întrebări privind condiţiile locale – topografice, hidrologice, geologice – care ar putea contribui la incidente de acest tip.

Aspecte comune

Zona montană şi terenul dificil: atât tunelul autostrăzii cât şi podul se află în regiuni cu relief montan, susceptibil la fenomene precum alunecări de teren, infiltraţii de apă, instabilitate.

Fără victime: în ambele cazuri s‑au raportat evacuări eficiente şi niciunul nu a provocat victime. Faptul este consemnat atât pentru tunel (evacuare rapidă) cât şi pentru pod (închiderea prealabilă vehiculului).

Răspuns rapid: autorităţile locale au intervenit prompt – la tunel prin evacuare şi evaluare, la pod prin închidere şi demarare anchetă.

Investigaţii declanşate: ambele incidente au generat deschideri de anchete tehnice pentru a stabili cauzele şi a preveni recurenţa.

Diferenţe importante

Natură diferită a incidentului: primul este o inundaţie internă a unui tunel, al doilea este o prăbuşire externă a unui pod.

Stadiul proiectului: tunelul este parte dintr‑un proiect de autostradă încă în construcţie; podul fusese deja dat în folosinţă de câteva luni.

Cauze preliminare distincte: inundaţia tunelului pare legată de fluxul de apă sau drenaj în interiorul structurii, în timp ce prăbuşirea podului este atribuibilă alunecării de teren şi terenului instabil.

Zona montană poate genera acumulare de apă, drenaje suprasolicitate sau infiltrări, ceea ce în tuneluri poate conduce la inundaţii rapide. În cazul tunelului autostrăzii Liangshan Riverside, momentul în care „apa s‑a revărsat deodată în tunel” indică un flux neaşteptat sau necontrolat.

An engineering marvel. Over half of the Ya'an-Xichang Expressway in Sichuan is viaducts and tunnels. #AmazingChina pic.twitter.com/Ab9N0Ryxen — China Xinhua News (@XHNews) January 8, 2019

În cazul podului Hongqi, terenul adiacent a prezentat fisuri şi alunecări, sugerând că stabilitatea versanţilor este un factor critic pentru structuri majore.

În cazul tunelului

Investigaţia va stabili cauza exactă a inundaţiei: dacă a fost vorba de infiltraţie de apă, drenaj insuficient, eroare de proiectare sau execuţie.

Pe baza investigaţiei, echipa de proiect va emite un comunicat oficial.

Se vor implementa măsuri de remediere şi reconstrucţie a zonei afectate, eventual revizuirea planurilor de drenaj şi siguranţă.

Monitorizare continuă pentru prevenirea unor evenimente similare.

În cazul podului

Autorităţile locale şi constructorul vor analiza cauzele alunecării de teren şi modul în care acesta a afectat podul.

Probabil va urma o inspecţie detaliată a fondaţiei, versanţilor adiacenţi, sistemului de drenaj şi stării terenului de sub pod.

Se va decide dacă segmentul afectat va fi reconstruit, reparat sau dacă întreaga structură trebuie evaluată integral.

Traficul rutier va fi redirecţionat până la redeschiderea sau reconstrucţia podului.

Aceste două incidente pot servi drept semnal de alarmă pentru alte proiecte de infrastructură desfăşurate în zone montane: evaluări mai stricte, monitorizare mai atentă, revizuirea procedurilor de siguranţă.

Organizatorii şi autorităţile vor fi probabil mai vigilenţi în ceea ce priveşte condiţiile geologice, drenajul pluvial şi evacuarea rapidă.