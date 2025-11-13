Viorica Dăncilă, o nouă vizită în China. Cum s-a lăsat fotografiată

Fostul premier Viorica Dăncilă nu a participat la Congresul PSD de pe 7 noiembrie, fiind plecată într-o vizită oficială în China. În Beijing, ea a luat parte la un târg tehnologic și s-a fotografiat alături de roboți umanoizi. Aceasta este a doua călătorie a sa în China în ultimele luni, după ce în septembrie a mers împreună cu Adrian Năstase la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei asupra Japoniei.

De data aceasta, fostul fostul premier a vizitat ZhongGuanCun (Z-Park), considerat „Silicon Valley-ul chinez”, unde a purtat discuții despre tehnologie, inovație și cooperare internațională.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Dăncilă pe Facebook.

Alături de postare, fostul premier a publicat și imagini de la eveniment. Viorica Dăncilă a fost invitată la Congresul PSD, dar a lipsit din cauza acestei deplasări în străinătate.

Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat în septembrie la Beijing la o amplă paradă organizată pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei asupra Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Cei doi au apărut într-o fotografie de grup alături de liderii Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, imagine care a stârnit critici pe scena politică din România.

Dăncilă a declarat că i-a făcut plăcere să participe la Parada Victoriei din Piața Tiananmen. De asemenea, ea a subliniat că a fost prezentă în calitate de fost prim-ministru al României.

„Nu eu stabilesc lista invitaților președintelui Republicii Populare Chineze”, a explicat ea prezența sa la eveniment.

Viorica Dăncilă a fost numită noua președintă a ONG-ului Casa Româno-Chineză. Numirea Vioricăi Dăncilă a fost făcută publică de NIRO Investment Group, companie condusă de omul de afaceri Nicolae (Niro) Dumitru, proprietarul complexului comercial Dragonul Roșu, unul dintre cele mai mari centre de afaceri chineze din Europa Centrală și de Est.