S-a prăbușit cel mai înalt pod din lume. Chinezii l-au inaugurat cu mare fast pe 28 septembrie

Cel mai înalt pod din lume, inaugurat pe 28 septembrie în sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți, provocând pagube semnificative, dar fără a se înregistra victime, potrivit autorităților locale. Podul Hongqi, aflat în provincia Sichuan, era considerat un punct de atracție turistică și o legătură strategică între centrul Chinei și Tibet, prin intermediul Autostrăzii Naționale 317.

Prăbușirea a început cu cedarea carosabilului și a zonei de acces, urmând ca stâlpii și tablierul podului să se prăbușească complet. Martorii oculari au relatat că incidentul a generat un nor uriaș de praf și alunecări de teren pe versantul montan din apropiere.

Secțiuni întregi ale autostrăzii au fost afectate, iar autoritățile au ordonat restricționarea imediată a traficului și deschiderea unei anchete pentru a stabili cauzele exacte ale catastrofei.

Primele semne de pericol au apărut cu o zi înainte, când inspectorii au detectat o deformare a terasamentului pe malul drept al podului. Autoritățile au intervenit prompt, închizând podul și porțiunea de autostradă afectată, ceea ce a împiedicat producerea unor victime.

„O inspecție a relevat un risc iminent de prăbușire, motiv pentru care traficul a fost oprit”, a raportat publicația Sichuan Daily.

Podul Hongqi era considerat cel mai înalt pod din lume, cu o înălțime de aproximativ 625 de metri, atrăgând turiști și pasionați de sporturi extreme, inclusiv sărituri cu elastice. Inaugurarea sa a fost un eveniment major pentru China, fiind prezentat ca o realizare inginerescă de excepție și un simbol al dezvoltării infrastructurii rutiere din regiunile muntoase ale țării.

Autoritățile chineze au lansat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii. Experții vor analiza dacă podul poate fi reconstruit pe aceeași rută sau dacă va fi nevoie de o modificare a traseului autostrăzii pentru a evita alte riscuri. În această etapă, se investighează și impactul alunecărilor de teren asupra fundației podului, precum și eventualele erori de proiectare sau materiale necorespunzătoare.

Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, autoritățile locale și centrale au subliniat importanța verificărilor periodice pentru infrastructura strategică și au promis măsuri suplimentare de monitorizare pentru alte poduri din regiune. În același timp, traficul a fost deviat pe rute alternative, iar turiștii au fost sfătuiți să evite zona afectată până la finalizarea anchetei.