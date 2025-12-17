Alunecare de teren pe DN1. Traficul, restricționat mai multe zile. Coșmar pentu șoferi

Traficul rutier este restricționat pe unul dintre cele mai circulate drumuri din România, în apropierea sărbătorilor de iarnă, după ce o nouă alunecare de teren s-a produs pe DN1, în județul Prahova. Incidentul a avut loc în afara localității Cornu, iar autoritățile au instituit limitări de circulație pentru a preveni riscuri suplimentare. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat că intervențiile necesare „ar putea să dureze 2-3 zile”.

Primele date indică faptul că alunecarea de teren a afectat terasamentul Drumului Național 1, determinând restricționarea circulației pe o bandă, pe o porțiune de aproximativ 100 de metri. Zona vizată se află la kilometrul 99+100, pe sensul de mers Brașov–Ploiești.

„Pe DN1, la km 99+100 (sensul de mers Brașov–Ploiești), în zona localității Cornu, s-a produs o surpare a corpului drumului, care afectează prima bandă de circulație. Sectorul de drum are 4 benzi (câte 2 benzi pe sens), ceea ce permite desfășurarea traficului în ambele sensuri, în condiții de siguranță, cu respectarea semnalizării rutiere temporare”, a transmis CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții companiei au precizat că Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a luat măsuri imediate pentru semnalizarea zonei și restricționarea traficului pe banda afectată.

Potrivit CNAIR, „DRDP București a dispus de urgență restricționarea primei benzi și semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate. În continuare, echipele constructorului care execută lucrări în zonă vor interveni de urgență pentru remedierea situației. Începând de la primele ore ale dimineții, se vor executa lucrări pentru stoparea alunecării de teren din corpul drumului, constând în: montarea de prefabricate din beton, turnare de beton, umpluturi cu pământ și refacerea terasamentului”.

Autoritățile recomandă șoferilor, în special turiștilor care se îndreaptă spre stațiunile montane, să ia în calcul timpii de așteptare și să folosească rute alternative, acolo unde este posibil.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, o situație similară s-a înregistrat tot pe DN1, în zona localității Comarnic, pe sensul Brașov–București, în apropierea șantierului centurii ocolitoare.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a explicat miercuri, în direct la Digi24, cauzele probabile ale alunecării de teren din zona Cornu.

„Alunecarea a avut loc exact în zona unor lucrări pe care le desfășurăm din luna octombrie. Acolo deja se știa că sunt probleme și s-a luat măsura începerii acestor lucrări de consolidare. În schimb, se pare că a apărut o infiltrație pe sub corpul drumului, provenită de pe versant. Constructorii sunt acolo. Am trimis și o echipă de la DRDP București, inclusiv un proiectant care trebuie să vadă exact măsurile de remediere. La prima vedere, putem spune că aceste măsuri de remediere vor fi pe de o parte continuarea montării acestor elemente de beton pe fabricat pentru consolidarea taluzului și turnarea betonului în ele pentru stabilizare, după care va urma o umplutură de pământ în spatele acestui zid care să să stabilizeze drumul. Ar putea să dureze 2-3 zile această activitate”, a explicat el.

Acesta a adăugat că echipele de intervenție vor lucra permanent până la rezolvarea situației. „Constructorii ne-au dat asigurări că vor sta non-stop, 24 ore din 24, până când vor rezolva problema. Dar trebuie văzută această problemă, această infiltrație de apă care a apărut în zonă și care a provocat alunecarea”.

În ceea ce privește restricțiile rutiere, reprezentantul CNAIR a precizat că acestea vizează o singură bandă de circulație.

„În acest moment vorbim de restricție pe o bandă. Acolo configurația drumului este de patru benzi, adică două benzi pe sens. Una dintre benzi, din cele două pe sensul de mers Brașov - Ploiești, este restricționată”, a spus Alin Șerbănescu, menționând totodată că măsura este una preventivă și că banda în sine nu este afectată structural.

Acesta a făcut referire și la alunecarea de teren produsă recent în zona Comarnic, precizând că situația de acolo a fost remediată. „Acolo drumul era susținut de niște grinzi de beton. Ca atare, nu a fost o problemă cu drumul în sine. Dar s-a rezolvat problema acelui taluz și s-a stopat practic alunecarea. Dacă le lăsăm să se agraveze la un moment dat poate fi afectat și drumul”, a explicat el.

Totodată, CNAIR a reamintit că, în perioada vacanței de iarnă, pe DN1 sunt impuse restricții de tonaj.

„Restricțiile sunt de tonaj. Practic, camioanele mai mari de 7,5t nu ar trebui să mai circule pe acolo și n-ar trebui să circule nici în timpul anului. Sperăm ca măcar în perioada sărbătorilor să nu mai avem pe acolo camioane”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al CNAIR.