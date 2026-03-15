Incendiu la o biserică din județul Prahova, în timpul slujbei. Credincioșii au fost evacuați. Lăcașul a fost pictat de Nicolae Grigorescu

Incendiu Biserică Puchenii Moșneni. Sursa foto: Captură video/TikTok
În timpul slujbei de duminică, un incendiu puternic a izbucnit la biserica din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii‑Moșneni, situată pe DN1. Flăcările au cuprins turlele lăcașului, iar fumul dens s-a ridicat vizibil de la distanță, provocând panică printre credincioși, potrivit ISU Prahova.

Incendiu la o biserică-monument din județul Prahova

Aproximativ 120 de persoane care participau la slujbă au ieșit rapid din biserică? iar până în prezent nu au fost raportate victime. La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului 2 Ploiești cu patru mașini de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Biserica din Puchenii Moșneni este un monument istoric deosebit, construită între 1857 și 1859. Ea a fost pictată în ulei, în stil realist, de marele artist Nicolae Grigorescu, între primăvara anului 1860 și toamna lui 1861, fiind ultima biserică pe care a pictat-o înainte de a pleca la Paris.

Un monument istoric

Din pictura originală s-au păstrat catapeteasma, icoanele împărătești, praznicarele, Iisus Pantocrator din turla mare și mai mulți sfinți. Caracteristicile lucrării arată o sobrietate aparte comparativ cu alte picturi ale artistului, cum este cea de la Agapia.

Vremea la sfârșitul lunii martie. Prognoza meteo actualizată
UE schimbă regulile de călătorie și le oferă mai multă protecție turiștilor. Anularea gratuită și rambursarea rapidă, garantate pentru turiști

De-a lungul timpului, pictura a fost afectată de cutremure, dar a fost restaurată cu grijă, ultima intervenție fiind realizată de pictorul restaurator Gheorghe Zidaru după cutremurul din 1977. În curtea bisericii se află clopotnița originală, iar clopotul are o greutate de 800 de kilograme.

Incendiu devastator în Maramureș

Tot duminică, o gospodărie din județul Maramureș a fost cuprinsă de flăcări, după ce câteva scântei de la un aparat de sudură au declanșat un adevărat infern. În urma incidentului, o persoană a ajuns la spital cu arsuri, iar două case, un atelier și cinci mașini au fost distruse, flăcările fiind alimentate de explozii succesive.

Incidentul s-a produs în momentul în care proprietarul a încercat să repare poarta blocată a garajului. Scânteile au ajuns pe materiale inflamabile depozitate în interior, iar focul s-a extins rapid, cuprinzând clădirile și autoturismele. Proprietarul a relatat cu disperare cum munca unei vieți a fost mistuită de flăcări.

În garaj erau depozitate uleiuri uzate și butelii, ceea ce a provocat mai multe explozii și a accelerat extinderea incendiului. Vecinii au intervenit cu găleți de apă până la sosirea pompierilor.

11:34 - Incendiu la o biserică din județul Prahova, în timpul slujbei. Credincioșii au fost evacuați. Lăcașul a fost pictat d...

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice

