Social

Zeci de familii din județul Vâlcea, izolate de aproape trei săptămâni, după ce drumul de acces spre localitate a cedat

Comentează știrea
Zeci de familii din județul Vâlcea, izolate de aproape trei săptămâni, după ce drumul de acces spre localitate a cedatalunecare de teren. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Un număr de 79 de locuințe din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, au rămas izolate de aproape trei săptămâni, după ce drumul principal de acces spre localitate a cedat în urma ploilor abundente. Precipitațiile puternice au provocat alunecări de teren în zonă, iar acestea au afectat drumul care făcea legătura cu localitatea.

Locuitorii din sat depind de aprovizionarea ocazională cu alimente

Potrivit reprezentanților primăriei, locuitorii depind acum de aprovizionarea ocazională cu alimente, deoarece satul nu are magazin. De asemenea, o dubă cu provizii ajunge de trei ori pe săptămână până la intrarea în localitate, iar de acolo oamenii încearcă să își procure produsele de bază.

„Suntem izolați. Foarte greu ne descurcăm”, a afirmat o femeie din localitate, potrivit Digi 24.

O altă femeie din sat a spus că lipsa pâinii a devenit una dintre cele mai mari probleme pentru familiile din zonă. „O da Dumnezeu și l-o face. Măcar să avem o pâine. Dacă n-ar fi copilul, am mămăligă, când n-am pâine”, a afirmat aceasta.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7-8 martie 2026. Dosarul Iran. Martiri și Legea Talionului
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7-8 martie 2026. Dosarul Iran. Martiri și Legea Talionului
Lista finală a candidaților pentru funcțiile de conducere ale FRF. Cine se luptă pentru postul de președinte la Casa Fotbalului
Lista finală a candidaților pentru funcțiile de conducere ale FRF. Cine se luptă pentru postul de președinte la Casa Fotbalului
Alunecare de teren județul Vâlcea

Alunecare de teren județul Vâlcea. Sursa foto: Captură video Youtube

Alunecările de teren au mai afectat locuințe din zonă

Alunecările de teren nu reprezintă o problemă nouă în zonă. În urmă cu doi ani, o locuință a fost distrusă din aceeași cauză, iar proprietara a fost nevoită să plece din casa în care trăise o viață întreagă.

„A mai făcut pe de la vale, cârpeli. Aici am stat, am muncit o viață. Am stat, uite, și pe la copii, și pe unde am putut”, a spus femeia.

Autoritățile așteaptă sprijin financiar pentru refacerea drumului

Autoritățile locale au transmis că au asigurat fondurile necesare pentru realizarea unui studiu geotehnic. Totuși, pentru lucrările de refacere a drumului, autoritățile așteaptă sprijin financiar din partea Guvernului.

„Alunecarea avansează de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta. Soluții ar fi. Nu sunt bani, deocamdată”, a explicat edilul comunei Sălătrucel, Dorel Ancuța.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:47 - Scandalul în care e implicată fiica lui Victor Ponta ajunge la DNA. Oana Țoiu, acuzată de abuz în serviciu
20:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7-8 martie 2026. Dosarul Iran. Martiri și Legea Talionului
20:27 - Lista finală a candidaților pentru funcțiile de conducere ale FRF. Cine se luptă pentru postul de președinte la Casa ...
20:20 - Rusia ar fi furnizat informații Iranului despre pozițiile bazelor militare ale SUA în Orientul Mijlociu, susțin ofici...
20:14 - Protest la Palatul Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan a discutat cu man...
20:03 - Escrocherie bine pusă la punct: Apel fals de la „ANAF”, conturi golite

HAI România!

Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1

Proiecte speciale