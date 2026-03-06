Zeci de familii din județul Vâlcea, izolate de aproape trei săptămâni, după ce drumul de acces spre localitate a cedat

Un număr de 79 de locuințe din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, au rămas izolate de aproape trei săptămâni, după ce drumul principal de acces spre localitate a cedat în urma ploilor abundente. Precipitațiile puternice au provocat alunecări de teren în zonă, iar acestea au afectat drumul care făcea legătura cu localitatea.

Potrivit reprezentanților primăriei, locuitorii depind acum de aprovizionarea ocazională cu alimente, deoarece satul nu are magazin. De asemenea, o dubă cu provizii ajunge de trei ori pe săptămână până la intrarea în localitate, iar de acolo oamenii încearcă să își procure produsele de bază.

„Suntem izolați. Foarte greu ne descurcăm”, a afirmat o femeie din localitate, potrivit Digi 24.

O altă femeie din sat a spus că lipsa pâinii a devenit una dintre cele mai mari probleme pentru familiile din zonă. „O da Dumnezeu și l-o face. Măcar să avem o pâine. Dacă n-ar fi copilul, am mămăligă, când n-am pâine”, a afirmat aceasta.

Alunecările de teren nu reprezintă o problemă nouă în zonă. În urmă cu doi ani, o locuință a fost distrusă din aceeași cauză, iar proprietara a fost nevoită să plece din casa în care trăise o viață întreagă.

„A mai făcut pe de la vale, cârpeli. Aici am stat, am muncit o viață. Am stat, uite, și pe la copii, și pe unde am putut”, a spus femeia.

Autoritățile locale au transmis că au asigurat fondurile necesare pentru realizarea unui studiu geotehnic. Totuși, pentru lucrările de refacere a drumului, autoritățile așteaptă sprijin financiar din partea Guvernului.

„Alunecarea avansează de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta. Soluții ar fi. Nu sunt bani, deocamdată”, a explicat edilul comunei Sălătrucel, Dorel Ancuța.