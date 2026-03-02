Scumpirea petrolului pune presiune pe portofelele românilor. Prețurile alimentelor vor exploda

Românii se vor confrunta cu un val se scumpiri începând din această lună, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu, din cauza impactului major pe care îl are prețul carburanților asupra bunurilor de larg consum. Agricultura, procesarea alimentelor și distribuția depind masiv de motorină, iar creșterea costurilor de transport se reflectă rapid în prețul final al produselor.

„Agricultura, procesarea alimentelor şi distribuţia depind masiv de motorină. Când transportul devine mai scump, fermierii şi distribuitorii sunt forţaţi să transfere aceste costuri suplimentare către clientul final. Asistăm astfel la o inflaţie de cost”, a arătat Negrescu.

Consultantul avertizează că primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele românilor, iar alimentele esențiale — precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul și legumele — vor înregistra cele mai rapide și vizibile creșteri de preț.

„Altfel spus, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor. Românii vor resimţi un şoc la raft chiar din această lună. Alimentele esenţiale precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul şi legumele vor înregistra cele mai rapide şi vizibile ajustări de preţ”, a explicat acesta pe pagina sa de Facebook.

Creșterea prețului petrolului contribuie direct la această presiune. Negrescu amintește că barilul de petrol s-a scumpit, în numai două zile, cu 10 dolari, ajungând la 80 de dolari.

„Cel mai direct şi dureros impact se va vedea în costurile de transport şi logistică. În România, preţul carburanţilor dictează în foarte mare măsură preţul final al bunurilor de larg consum”, subliniază consultantul.

Consecințele nu se opresc doar la prețurile alimentelor. Adrian Negrescu spune că scumpirea produselor va pune presiune imediată pe puterea de cumpărare a românilor.

„Pragmatismul, disciplina financiară şi atenţia sporită la cheltuieli vor fi absolut vitale în lunile care urmează”, adaugă acesta.

Pe de altă parte, o criză politică în București ar putea amplifica efectele economice.

„O criză politică la Bucureşti ar fi, în acest moment, ca o bomboană pe colivă. Politicienii care mizează pe căderea guvernului riscă să declanşeze o reacţie în lanţ, cu efecte incalculabile din punct de vedere economic. Primul impact îl vom vedea în deprecierea masivă a monedei naţionale”, avertizează Negrescu.

La nivel internațional, prețul petrolului Brent cu livrare în aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat, de asemenea, o creștere de două cifre, potrivit Reuters.

Totodată, prețurile de referință la gaze naturale în Europa au urcat semnificativ, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care a stârnit temeri privind perturbarea livrărilor mondiale de energie, informează Bloomberg. Iranul a anunțat că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, dar navele au început să evite zona încă de sâmbătă, iar Qatarul a suspendat temporar navigația maritimă.