Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) precizează, în legătură cu incidentul în care un șofer a fost ucis de un bolovan care i-a căzut pe mașină, că tronsonul respectiv „nu a prezentat până acum risc de căderi de pietre de pe versanţi, fiind o zonă dens împădurită”, fapt certificat şi de un audit întocmit anul trecut de specialişti independenţi, care nu au identificat riscuri de căderi de pietre în această zonă.

„Până azi dimineaţă, nu am mai înregistrat astfel de incidente pe acest sector”, adaugă sursa citată.

Potrivit reprezentanţilor CNAIR, pădurea de la marginea drumului nu este administrată de companie, iar pentru montarea unor plase de protecţie ar fi nevoie de defrişarea versantului.

„În primul rând, ne exprimăm regretul profund faţă de cele întâmplate şi suntem alături de familia bărbatului decedat, pasager în maşina implicată în acest incident. Ţinem să precizăm de la bun început că acest tronson nu a prezentat până acum risc de căderi de pietre de pe versanţi, fiind o zonă dens împădurită, şi până azi dimineaţă nu am mai înregistrat astfel de incidente pe acest sector”, afirmă reprezentanţii CNAIR.

Aceştia precizează că acest fapt este certificat şi de un Audit de Siguranţă Rutieră, întocmit de specialişti independenţi din cadrul ARR, în cursul anului trecut, care nu au identificat riscuri de căderi de pietre în această zonă.

CNAIR mai menţionează că pădurea de la marginea drumului face parte din fondul forestier şi nu este administrat de CNAIR SA – DRDP Braşov iar pentru o eventuală montare de plase de protecţie ar fi nevoie de defrişarea versatului.

„CNAIR SA – DRDP Braşov a realizat în ultimii ani mai multe intervenţii pentru securizarea şi curăţarea versanţilor periculoşi (rănguiri) în zona Lazaret, pe porţiunile cu stâncă neacoperită de vegetaţie, pe o suprafaţă totală de peste 4500 de m2 şi există mai multe zone semnalizate prin indicatoare «Atenţie căderi de pietre»”, mai arată sursa citată.

Reprezentanţii CNAIR precizează că vor continua să colaboreze „îndeaproape” cu organele de anchetă pentru „elucidarea tuturor aspectelor incidentului tragic” şi că, după apariţia rezultatelor, vor lua şi „eventualele măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă rutieră” de pe Valea Oltului.