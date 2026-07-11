Presiuni uriașe la nivel înalt în Statele Unite, după ce o investigație mass-media a pus sub semnul întrebării siguranța națională și deciziile Casei Albe. Patru jurnaliști ai cunoscutei publicații americane New York Times au primit citații oficiale din partea biroului procurorului federal din New York, anunță AFP.

Aceștia sunt obligați să se prezinte în fața instanței pentru a depune mărturie în legătură cu articolele publicate recent. Subiectul fierbinte vizează noul avion prezidențial Air Force One, primit sub formă de donație din partea statului Qatar, o aeronavă în jurul căreia s-au conturat suspiciuni majore legate de protocoalele de securitate. Informația a fost confirmată chiar de cotidianul american.

Întreaga controversă a căpătat o turnură vizibilă la finalul summitului NATO care s-a desfășurat săptămâna trecută în Turcia. Noua aeronavă prezidențială, un model Boeing 747-8, a decolat de acolo spre o bază militară americană situată în Regatul Unit, însă fără a-l avea la bord pe liderul de la Casa Albă. Președintele Donald Trump a ales să efectueze deplasarea către respectiva bază la bordul vechiului avion prezidențial, un model Boeing 747-200. Abia după ce a ajuns pe teritoriul britanic, șeful statului s-a îmbarcat în noul avion donat de Qatar, o manevră logistică neobișnuită care a atras imediat atenția presei de investigație.

Reporterii de la New York Times au fost primii care au adus în atenția opiniei publice aceste nereguli și temeri legate de sistemele defensive ale noului aparat de zbor. Potrivit rețelei de televiziune CNN, dezvăluirile au provocat o iritare puternică din partea președintelui american.

Chestionat pe marginea acestui subiect, Donald Trump a încercat să minimalizeze importanța deciziei sale, explicând că opțiunea de a zbura spre Marea Britanie cu vechiul aparat a fost dictată de un sentiment de nostalgie. În plus, liderul american a susținut că la acea bază americană avionul putea fi verificat.

În cadrul celor două articole care au declanșat ancheta federală, jurnaliștii au detaliat vulnerabilitățile tehnice ale aeronavei primite cadou de la familia regală qatareză. Conform analizei media, New York Times a scris că noul avion, primit cadou din partea familiei regale qatareze, nu dispune de sistemele de apărare cu care sunt echipate cele două avioane prezidențiale americane Boeing 747-200, aflate în serviciu din anii '90 şi a căror înlocuire a fost deja decisă, dar furnizarea noilor avioane este întârziată.

Informațiile publicate de jurnaliști arată că decizia de a schimba aeronava la plecarea de la summit nu a fost o simplă preferință personală a președintelui, ci o recomandare fermă venită din partea serviciului său de securitate. Aceeași publicație a mai scris că schimbarea avionului pentru deplasarea de la summit i-a fost recomandată lui Trump de serviciul său de securitate, pe fondul reluării ostilităţilor cu Iranul, ţară învecinată cu Turcia.

Cu toate acestea, reacția oficială a Administrației Prezidențiale a fost una extrem de rezervată. Casa Albă a evitat comentariile, afirmând doar că „noul Air Force One este un avion ultramodern echipat cu protocoale de securitate de nivel înalt care garantează protecţia preşedintelui şi a echipei sale.”

Specificațiile tehnice exacte ale aparatelor Air Force One sunt clasificate ca secrete de stat. Deși detaliile sunt secrete, conform unor relatări cele două avioane mai vechi Air Force One sunt echipate cu sisteme defensive sofisticate, inclusiv bruiaje radar şi momeli antirachetă. În ceea ce privește noua aeronavă primită din Qatar, experții nu au putut confirma dacă astfel de echipamente militare au fost vreodată instalate, dar unele elemente vizibile pe respectivele modele mai vechi nu sunt observate pe cel nou.

Consecințele editoriale nu s-au lăsat așteptate. În urma acestor dezvăluiri, biroul procurorului federal din New York - condus de un apropiat al lui Trump - le-a transmis citaţii jurnaliştilor care au scris articolele, cerându-le să depună mărturie miercurea viitoare în instanţă "cu privire la o presupusă încălcare a legii penale federale".

Reacția departamentului juridic al trustului de presă a fost una vehementă. În replică, avocatul publicaţiei New York Times a denunţat un „act obraznic care trebuie înţeles ca o tentativă de a împiedica publicul să afle ce se întâmplă în ţară prin intimidarea jurnaliştilor să nu-şi facă treaba.”

Contextul acestei donații este la fel de problematic în spațiul public de peste Ocean. Familia regală qatareză i-a dăruit anul trecut lui Donald Trump acest avion de lux, după ce preşedintele SUA s-a plâns de starea celor două aeronave mai vechi Air Force One. Totuși, un cadou a cărui valoare este estimată la câteva sute de milioane de dolari nu a trecut neobservat. Acest cadou, evaluat la câteva sute de milioane de dolari, ridică însă semne de întrebare asupra unor chestiuni de natură etică şi constituţională cu privire la cadourile pe care un preşedinte le poate primi din străinătate.