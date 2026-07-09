Președintele SUA, Donald Trump, a plecat miercuri de la summitul NATO de la Ankara cu vechiul avion prezidențial Air Force One, deși sosise în Turcia cu aeronava Boeing 747 oferită de Qatar. Potrivit publicației The New York Times, schimbarea a fost făcută la solicitarea Serviciile Secrete, din motive de securitate.

Donald Trump nu a folosit noul Boeing 747 primit din partea Qatarului pentru zborul de întoarcere după summitul NATO de la Ankara. În schimb, liderul american a ales vechiul Air Force One, folosit de mulți ani de administrația de la Washington.

Președintele american ajunsese marți în capitala Turciei la bordul noii aeronave, recent vopsită în roșu, însă miercuri seară a decolat cu avionul prezidențial clasic, în culorile albastru și alb.

Înainte de plecare, Donald Trump a declarat că noua aeronavă „va zbura în Europa către două, trei baze militare unde-l putem arăta oamenilor, iar eu mă voi întoarce cu mijloace normale”. Acest lucru le va permite „militarilor să-l vadă, pentru că e cu adevărat magnific”, a adăugat el.

Președintele american nu a oferit explicații clare privind schimbarea aeronavei.

The New York Times a dezvăluit miercuri seară că decizia de a renunța la noul Air Force One a fost luată la solicitarea Serviciilor Secrete, structura responsabilă cu protecția președinților Statelor Unite.

Potrivit publicației americane, aeronava donată de Qatar și reamenajată într-un timp scurt de armata americană nu este echipată cu toate tehnologiile existente pe vechiul Air Force One.

Totodată, la plecarea de la Ankara, jurnaliștii aflați la bordul aeronavei prezidențiale au primit instrucțiuni să țină hublourile închise, o măsură considerată neobișnuită.

Întrebat ulterior despre aceste măsuri, Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că atât el, cât și avionul prezidențial ar putea reprezenta ținte pentru Iran, în contextul reluării ostilităților.

Vechiul Air Force One l-a transportat pe liderul de la Casa Albă până în Regatul Unit. De acolo, Donald Trump s-a îmbarcat la bordul noului Air Force One, vopsit în roșu, pentru zborul către Washington.

Aeronava, evaluată la câteva sute de milioane de dolari și oferită de Qatar, a generat controverse legate de limitele privind cadourile pe care un președinte al Statelor Unite le poate primi din partea unui stat străin.

În același timp, utilizarea unui avion care a aparținut inițial unui guvern străin a alimentat și dezbaterile privind standardele de securitate necesare pentru îndeplinirea rolului de aeronavă prezidențială.