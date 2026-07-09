Viorel  Pașca, șeful Sistemului. Să fie condamnat la muncă în folosul comunității!

Cazul lui Viorel Pașca și al azilelor sale ilegale este ca un duș rece pentru întreaga societate. Ne-am trezit în fața unei realități mai hâdă decât ni se părea că o știm. Mai gravă decât în cazul „azilelor groazei”, unde buba locală a putut fi extirpată relativ repede tocmai pentru că nu cuprinsese un întreg sistem. „Dumbrava” este altceva, iar Viorel Pașca e șeful Sistemului de asistență socială românesc.

Am primit dușul rece, e vremea să privim realitatea lucid. Românii sunt împărțiți în două tabere. Unii care văd doar umanitatea gestului de a găzdui și îngriji niște persoane vulnerabile pe care rețeaua de stat nu le accepta, alții care au înțeles că legile au fost grav încălcate de Viorel Pașca, cu complicitatea unor autorități ale statului.

Peste întreaga dezbatere din spațiul public se cațără ca o iederă politicieni din Guvern și Parlament. Fie se justifică, fie acuză în studiourile de televiziune, ei sunt responsabili de degringolada scoasă la lumină de ancheta DIICOT pentru că au puterea să facă o legislație mai bună pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități psihice și fizice, a persoanelor abandonate, fie de la naștere, fie de familia dispărută.

Guvernanții pot crea sau modifica mecanismele care să-i ajute să trăiască și pe acești români cu tarele lor. Ei știau de directiva europeană din 2022 de a reduce numărul azilelor, centrelor sociale de stat și dezvoltarea rețelei private și a ong-urilor. I-ați auzit vorbind despre acest subiect în interviuri scrise sau la televizor? A creat cineva vreo strategie de dezvoltare a acestui sector, dacă tot se tăiau „paturile” din așezămintele statului? Iar trebușoara asta impusă de UE va fi dusă la capăt până în 2030.

A apărut cazul azilelor ilegale și sistemul dezvoltat de Viorel Pașca, timp de aproape 20 de ani în județul Bihor, pentru a descoperi că nimic nu ar fi fost posibil dacă instituțiile statului și-ar fi făcut treaba. Procurorii își vor face ancheta, iar judecătorii vor stabili vinovății sau nevinovății. Dar ce facem cu Sistemul, fiindcă persoane și copii cu dizabilități vor continua să existe?

Viorel Pașca putea rezolva orice își punea în cap

Procurorii DIICOT au consemnat în referatul lor de urmărire penală, înaintat instanței, toate faptele infracționale comise de Viorel Pașca și familia sa în activitatea caritabilă pe care o desfășurau în satul Dumbrava și în alte câteva localități din zonă. Aceste acțiuni ale lor arată că a fost posibil ca, ani de zile, să fie sparte barierele legale impuse de mai multe instituții de stat oricărei persoane fizice.

Viorel Pașca a reușit să convingă spitale din întreaga țară să-i trimită la Dumbrava, cu Ambulanța, pacienții în fază terminală sau care erau „cazuri sociale” promițând că îi va îngriji el. Medicii trimiteau și actele medicale, cardurile de sănătate și, acolo unde existau, cărți de identitate.

De ce făceau medicii aceste concesii? Pentru că nu puteau ține la nesfârșit patul de spital ocupat de un „om al străzii”, de un pacient oncologic în fază terminală, de un bătrân abandonat sau singur pe lume. Dacă de la DGASPC veneau răspunsuri că nu sunt locuri în rețeaua de stat a centrelor sociale, soluția Dumbrava era convenabilă. Unele spitale știau că trimit bolnavul la „persoana fizică” Viorel Pașca, alții credeau că îl încredințează unei asociații de tip ONG.

Viorel Pașca reușea să le facă oamenilor acte de identitate, să-i ia în spațiu în casele lui, să le întocmească dosarele pentru obținerea de la DAS a certificatului de handicap cu însoțitor. Știți ce greu este să parcurgi toate procedurile?

„Din probele administrate a rezultat că Pașca Viorel-Teodor ar fi solicitat în mod expres ca pe fișele persoanelor încadrate în grad de handicap, să fie menționat „grav cu asistent personal”, chiar dacă aceste persoane nu se încadrează la acest grad și nu au nevoie de asistent personal, în scopul obținerii unei indemnizații mai mari”, scriu procurorii în referatul lor.

Așa a strâns bani Pașca pentru a-și dezvolta activitatea de Bun samaritean. O indemnizație de handicap gradul 1 este de 728 lei, iar 2.574 lei este suma alocată pentru însoțitor. Ministrul Dragoș Pîslaru a spus că erau 125 de persoane care beneficiau de aceste sume, din totalul de 393 găzduite la data descinderii procurorilor.

Alte drepturi ale persoanei cu hadicap, încasate de Viorel Pașca: bonuri de benzină/cantitate mică sau bilete de tren.

Cu banii încasați din aceste indemnizații sociale, din pensii și donații, Viorel Pașca hrănea și îngrija oamenii găzduiți, plătea femeile din sat angajate, a ridicat 18 case și le-a mobilat, iar în comuna Holod, acolo unde fiul e viceprimar, are în construcție un bloc cu 12 apartamente. Vrea să cazeze acolo femeile victime ale violenței domestice.

Pașca s-a descurcat și cu notarii și cu polițiștii

În comunitatea lui Viorel Pașca existau și mulți bolnavi psihici. Și pentru aceștia, și pentru cei cu handicap fizic, este nevoie de un notar care să întocmească o procură pentru asistentul personal care îl va reprezenta pe bolnav în toate acțiunile de natură socială și financiară.

Pașca a rezolvat ușor și acest lucru. La Poliție a obținut acte de identitate și vize de flotant pe adresa lui, iar apoi, numai el știe cum s-a descurcat cu bolnavii psihici, cu retard grav, ca să le obțină drepturile financiare. Legal, acestora ar fi trebuit ca o instanță de judecată să le desemneze un tutore. Ceea ce nu s-a întâmplat și este o faptă incriminată de procurori.

„Persoanelor vulnerabile li se deschideau/schimbau conturile bancare, chiar și în ipoteza în care acestea prezentau afecțiuni grave de natură psihică. Cardurile bancare erau activate și controlate de membrii grupului și rămâneau în posesia acestora, în vederea retragerii sumelor de bani”, acuză procurorii DIICOT.

Să fie condamnat la muncă în folosul comunității!

Ancheta procurorilor este la început, dar a cuprins foarte multe aspecte de încălcare a legilor. Va continua, cu Viorel Pașca și celelalte 6 persoane puse sub control judiciar, până când se va trece la judecarea dosarului pe fond.

Anchetatorii DIICOT au relevat în expunerea lor că Pașca a putut să facă totul posibil și din cauza indolenței și complicității instituțiilor statului care sunt responsabile de problemele sociale, sau cele care au fost sesizate, de-a lungul anilor, că activitatea caritabilă desfășurată la Dumbrava este neautorizată, deci ilegală.

Chiar și Dragoș Pîslaru, ministru al Muncii și în 2016, a declarat că atunci a demarat un control la Dumbrava și l-a atenționat pe Viorel Pașca să intre în legalitate, dar acesta nu a vrut. Și asta a fost tot. Bunul samaritean și-a văzut de campania lui mediatică, a „spart” Sistemul public cum a știut și a tot strâns bani, sub ochii autorităților, pentru „chiriașii” lui vulnerabili.

Putem să zicem că Viorel Pașca e „șeful la Sistem”, nu?!! La Sistemul de Stat de asistență și protecție socială a persoanelor vulnerabile, cu retard grav și handicap fizic, a oamenilor fără adăpost, fără acte și carduri de sănătate.

Dacă nu se va găsi nicio probă că Pașca a cauzat decesul vreunei persoane cazate în casele lui, cred că pedeapsa judecătorilor nu va fi cu detenție.

Dacă societatea tot acceptă un pic de anarhie în acestă poveste, să ne imaginăm soluții.

Având în vedere că faptele lui se derulează de aproape 20 de ani, pe parcursul tuturor guvernelor, de ce n-ar interveni și la el prescripția?!

Să-i confiște din proprietăți ca să acopere prejudiciul creat de Pașca bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor și să-i impună să obțină licențele de funcționare, în limite rezonabile pentru niște imobile situate în mediul rural.

Statul să-i populeze casele cu alți defavorizați ai sorții. Să fie condamnat Viorel Pașca la muncă în folosul comunității!