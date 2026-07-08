Oana Gheorghiu, încă un ministru care s-a supărat că DIICOT nu a anunțat-o că procurorii descind la Viorel Pașca

Foarte ciudate reacțiile a doi miniștri interimari din cabinetul lui Ilie Bolojan. După ce Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, a anunțat că el nu a fost informat despre descinderea procurorilor DIICOT la azilele ilegale din Bihor, și Oana Gheorghiu a avut o reacție similară. Se pare că acești politicieni nu știu că astfel de acțiune e secretă și exclusiv în responsabilitatea procurorilor.

Dincolo de informația că nu a știut despre descinderile de la Viorel Pașca, ministrul Dragoș Pîslaru a dat și o informație bună în postarea de pe Facebook. El a scris că, după acțiunea DIICOT, „în centre sociale din 20 de judeţe, au fost relocate 393 persoane” din azilele ilegale din Bihor. „125 de persoane deţin certificate de încadrare în grad de handicap, iar 165 au declarat că au rude”, conform lui Dragoș Pîslaru.

Având cifrele de la ministru, calculul e simplu de făcut. O indemnizație de handicap gradul 1 este de 728 lei, iar 2.574 lei este suma alocată pentru însoțitor. Alte drepturi ale persoanei cu hadicap: bonuri de benzină/cantitate mică sau bilete de tren, iar în orașe - gratuitate pe autobuze, tramvaie sau metrou (în București)

„Din probele administrate a rezultat că Pașca Viorel-Teodor ar fi solicitat în mod expres ca pe fișele persoanelor încadrate în grad de handicap, să fie menționat „grav cu asistent personal”, chiar dacă aceste persoane nu se încadrează la acest grad și nu au nevoie de asistent personal, în scopul obținerii unei indemnizații mai mari”, scriu procurorii în referatul lor.

Luni seară, Ministerul Muncii anunţa că 40 de aparţinători s-au interesat de persoanele relocate din așezămintele lui Pașca, dar niciuna nu şi-a manifestat interesul de a prelua persoana despre care solicita informaţii. Deocamdată nu știm de la anchetatori dacă unii dintre aparținători nu plăteau vreo sumă pentru găzduirea rudelor în aceste case ale lui Viorel Pașca.

Oana Gheorghiu, vicepremier: Mi s-a părut o acțiune exagerată a DIICOT

Oana Gheorghiu, într-o emisiune tv ce va fi difuzată sâmbătă, spune într-un promo:

„Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DIICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul Guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent.

Cum se gândește Oana Gheorghiu că DIICOT va informa Guvernul despre ce acțiuni inopinante declanșează? E foarte normal că a aflat din presă.

Oana Gheorgiu, ca vicepremier al României (fie și interimar!) a înțeles că procurorii și polițiștii DIICOT s-au dus acolo pentru că oamenii erau într-un pericol iminent. Greșit! Autoritățile s-au dus acolo pentru Viorel Pașca și apropiații lui, care desfășurau o activitate ilegală sub un scop caritabil.

Oana Gheorghiu, ca șefă a Asociației „Dăruiește viață” trebuie să știe că e absolut o ilegalitate ca unei mămici cu copil bolnav sau cu dezabilități să-i facă ong-ul cont bancar și să se treacă ca împuternicit ca să-i ia drepturile bănești pe motiv că ajută minorul.

Bolnavii psihici trebuie să aibă obligatoriu tutore

Total ilegal s-a acționat în cadrul bolnavilor psihici. Am mai semnalat în articole anterioare că aceste persoane trebuiau să aibă un tutore legal, desemnat de o instanță de judecată, care să ridice sumele de bani ce i se cuveneau și să reprezinte bolnavul în orice situație.

Iată ce au constatat procurorii DIICOT:

„Inițial, absența tutorelui a avut la bază două justificări, pe de o parte, persoana vulnerabilă avea un statut juridic incert : faptic, se afla în grija lui Pașca Viorel-Teodor, juridic acestuia nu îi incumba niciun fel de răspundere; pe de altă parte, absența unui tutore, permitea membrilor grupării să gestioneze veniturile persoanei în cauză, să efectueze demersurile necesare deschiderii conturilor bancare și emiterii cardurilor aferente pentru persoanele vulnerabile”.

Apărătorii lui Pașca susțin că este o acțiune normală, procurorii o consideră faptă ilegală.

„Conturile și cardurile bancare erau controlate de către membrii grupului. S-au conturat date conform cărora persoanelor vulnerabile li se deschideau/schimbau conturile bancare, chiar și în ipoteza în care acestea prezentau afecțiuni grave de natură psihică. Cardurile bancare erau activate și controlate de membrii grupului și rămâneau în posesia acestora, în vederea retragerii sumelor de bani”.

Poate auzim părerea Oanei Gheorghiu despre aceste lucruri, dacă va fi întrebată de reporteri în emisiunea de sâmbătă.