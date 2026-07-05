„În măsura în care persoanele nu se potriveau acestui profil favorabil exploatării (…) Pașca Viorel-Teodor refuza să le primească.” Este una dintre concluziile procurorilor DIICOT din referatul întocmit în dosarul în care fondatorul Asociației „Dumbrava – Dumnezeu poartă de grijă” este acuzat de exploatarea unor persoane vulnerabile. Anchetatorii susțin că persoanele care ajungeau în imobilele administrate de Viorel Pașca ar fi fost selectate în funcție de posibilitatea obținerii unor venituri de pe urma acestora.

Potrivit procurorilor, erau vizate persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate, fără sprijin familial sau fără posibilitatea de a-și apăra drepturile.

„Persoane fără aparținători și fără adăpost, profitând de incapacitatea persoanelor de a-și manifesta voința și lipsa/pasivitatea tutorelui sau a reprezentantului legal al acestor persoane”, se arată în referatul DIICOT.

Procurorii susțin că, în situațiile în care nu exista posibilitatea obținerii unor beneficii materiale, persoanele respective nu erau acceptate.

„În măsura în care persoanele nu se potriveau acestui profil favorabil exploatării (nu exista posibilitatea obținerii de venituri pe seama acestora), Pașca Viorel-Teodor refuza să le primească sau (…) le returna instituțiilor de unde proveneau”, au mai spus anchetatorii.

DIICOT susține că, de-a lungul anilor, prin aceste imobile ar fi trecut mii de oameni.

„În decurs de 17 ani, ar fi fost găzduite peste 3.300 de persoane cu dizabilități, vârstnici și persoane fără adăpost”, se arată în document.

Procurorii afirmă că „din anul 2006 și până în prezent, aproximativ 1.020 de persoane dintre cele 3.300 exploatate de acesta au decedat, fiind îngropate în cimitirul din localitatea Dumbrava”.

În acest context, inclusiv poștașul localității a fost audiat. În fața anchetatorilor, acesta ar fi declarat că taloanele de pensii ajungeau la soția bihoreanului.

Un alt capitol al anchetei vizează condițiile în care ar fi trăit beneficiarii. Procurorii susțin că unele persoane ar fi fost izolate și nu ar fi avut posibilitatea să comunice cu exteriorul.

„Unele dintre persoanele cu dizabilități racolate și adăpostite de acesta sunt lipsite de libertate în aceste imobile, nu au acces la mijloace de comunicare, sunt supuse unor tratamente inumane ori degradante”, se arată în referat.

În document se mai susține că persoanele ar fi fost „ținute în stare de aservire față de Pașca Viorel și persoanele care îi sprijină activitatea”.

După declanșarea anchetei, avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, a declarat că procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile și imobile ale familiei, dar și pe conturile bancare ale acesteia și ale Asociației „Dumbrava – Dumnezeu poartă de grijă”.

În urma acestei decizii, Viorel Pașca și-a îndemnat susținătorii să nu mai trimită bani în conturile blocate.

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut financiar până acum. Conturile noastre au fost puse sub sechestru și vă rog nu mai trimiteți bani”, a scris acesta pe Facebook.