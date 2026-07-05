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Viorel Pașca, susținut pe Facebook după sechestrul pus în dosarul azilelor: Dacă nu aveți bani, eu vă trimit

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Viorel Pașca, susținut pe Facebook după sechestrul pus în dosarul azilelor: Dacă nu aveți bani, eu vă trimitViorel Pasca. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Anchetatorii au instituit sechestru în dosarul azilelor administrate de Viorel Pașca. Decizia vizează atât bunurile și banii asociației din Dumbrava din Bihor, cât și pe cele ale familiei Pașca, pentru ca persoanele considerate victime să poată fi despăgubite la finalul procesului. Potrivit procurorilor DIICOT, suma stabilită pentru daune morale ajunge la 6,4 milioane de euro, adică 50.000 de euro pentru fiecare dintre cele 128 de persoane considerate victime în dosarul de trafic de persoane.

Procurorii au pus sechestru pe bunurile și banii familiei Pașca. Suma vizată pentru despăgubirea victimelor

În plus, procurorii au pus sechestru și pe suma de 13 milioane de lei, bani care ar reprezenta încasările realizate de asociație și de familia Pașca în ultimii cinci ani pentru serviciile de găzduire, hrană și îngrijire oferite beneficiarilor.

După blocarea conturilor, Viorel Pașca le-a cerut persoanelor care făceau donații către asociație să nu mai vireze bani în conturile respective.

imbatranire

imbatranire. Sursa foto: Freepik

Mai mulți utilizatori se oferă să îl ajute cu bani

Mesajul său a atras numeroase comentarii pe Facebook, unde mai mulți utilizatori și-au exprimat susținerea. Unii dintre ei s-au oferit chiar să îl ajute financiar.

„Dacă nu aveți bani, vă trimit eu”, a scris o persoană într-un comentariu.

„Are conturile blocate”, a reacționat un alt utilizator.

Ulterior, Viorel Pașca le-a arătat urmăritorilor de pe Facebook că s-a trezit cu un colet la poartă, în care se aflau mai multe pungi cu dulciuri.

„Mă pregăteam să merg la biserică, dar se pare că cineva s-a gândit să îmi îndulcească ziua”, a spus acesta.

Postarea a strâns mai multe mesaje de susținere din partea internauților.

„Când faci bine 20 de ani fără să aștepți nimic în schimb, Dumnezeu va găsi mereu o cale să-ți amintească faptul că nu ești singur. La cât mai multe surprize frumoase, om bun! Dumnezeu te iubește!”, a comentat un utilizator.

Cum funcționa rețeaua azilelor coordonate de Pașca

Sute de persoane vulnerabile, printre care vârstnici și oameni cu dizabilități psihice, ar fi trecut prin situații dramatice în județul Bihor, în centre care funcționau sub aparența unor servicii de îngrijire și sprijin social. Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat, pe 30 iunie 2026, mai multe percheziții într-un dosar cu acuzații grave.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi obținut peste 13 milioane de lei profitând de situația acestor persoane, prin folosirea pensiilor, donațiilor și a sumelor primite ca sprijin de la stat.

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