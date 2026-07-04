Viorel Pașca, acuzat de abuzuri grave de Carla Tănasie

Jurnalista Carla Tănasie a început să documenteze cazul lui Viorel Pașca încă din vara anului 2025 și afirmă că a identificat numeroase probleme legate de îngrijirea persoanelor aflate în casele administrate de acesta. Recent, ea a mărturisit că a devenit ținta criticilor lansate de bihorean pe Facebook. În contextul în care Viorel Pașca este cercetat în libertate, jurnalista a prezentat noi informații despre episoadele tulburătoare descrise în anchetă.

Jurnalista îi critică pe cei care l-au apărat în spațiul public pe bihorean.

„Pacienți cu viermi, bolnavi bătuți, abuzuri sexuale și tratamente date «după ureche». Asta e realitatea din spatele zidurilor frumoase ale lui Pașca. Asta apără o parte dintre voi în aceste zile”, a transmis Carla Tănasie.

Potrivit acesteia, anchetatorii au folosit mandate de supraveghere tehnică, au interceptat numeroase convorbiri și au infiltrat un investigator sub acoperire pentru a documenta situația din casele respective.

Printre cele mai grave episoade menționate se află cazul unui beneficiar care ar fi avut o rană plină de viermi. Într-o discuție interceptată, o îngrijitoare descria situația:

„Are o rană mare și e cangrenat peste tot piciorul. Se vede acolo înăuntru că are viermi”

Aceeași persoană ar fi povestit că a încercat să curețe singură rana.

„Am stat vreo jumătate de ceas și am tot scos viermi de acolo”, se arată în fragmentul prezentat de jurnalistă.

Un alt episod vizează un beneficiar care cerea să fie dus acasă, spunând că nu mai poate rămâne în acel loc.

„Te rog foarte frumos. Mâine sau poimâine du-mă la țară… du-mă acasă că aici pier”, ar fi spus acesta.

În documentele anchetei apar și acuzații privind violențe între beneficiari. Un bărbat ar fi fost agresat de un alt beneficiar, iar ulterior a murit. Într-o convorbire redată de jurnalistă, o angajată spunea:

„L-o lovit peste tăt, tăt îi vânăt, tăt îi zgâriat pă față!”

Ulterior, aceasta ar fi anunțat decesul bărbatului: „O murit Lăcătuș Victor!”

Carla Tănasie mai susține că existau și situații în care beneficiarii ar fi fost agresați de persoane care trebuiau să aibă grijă de ei.

„Am prins-o de două ori când i-o dat cu mopul, o dată la un bolnav peste cap și peste gură”, apare într-o discuție atribuită unei coordonatoare.

În anchetă sunt menționate și suspiciuni privind posibile abuzuri sexuale, precum și situații în care persoane aflate într-o stare gravă nu ar fi fost duse la timp la spital.

Potrivit jurnalistei, referatul procurorilor indică inclusiv cazuri în care tratamentele ar fi fost administrate fără evaluări medicale și fără prescripții. Într-una dintre discuțiile interceptate, două persoane vorbesc despre administrarea unui antibiotic:

„Dar zi-mi amu, amoxicilina asta de 500, două pe zi mere sau trei?”

Răspunsul primit ar fi fost:

„Mere până la 2000 pe zi. Băgă-i dimineața și seara liniștită.”

„Ani la rând, imaginea publică a lui Viorel Pașca a fost cea a unui om care salvează persoane abandonate de stat. Statul este complice la tot ce citiți că li s-a întâmplat acestor oameni”, a mai transmis Carla Tănasie.

Jurnalista a mai spus că, după publicarea investigației realizate în iulie 2025 împreună cu o colegă, a devenit ținta unor atacuri repetate din partea lui Viorel Pașca.