Mai mulți beneficiari și foști angajați ai centrelor administrate de Viorel Pașca au fost audiați de procurorii DIICOT, iar mărturiile lor scot la iveală noi detalii despre modul în care ar fi fost tratați oamenii aflați în îngrijire. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Carla Tănasie, beneficiarii ar fi rămas fără telefoane, acte și carduri bancare.

Unul dintre beneficiarii audiați a declarat în fața anchetatorilor că interzicerea telefoanelor ar fi fost o decizie luată de Viorel Pașca în urmă cu mai mulți ani. Hotărârea ar fi fost luată după ce mai mulți beneficiari au reușit să ia legătura cu familiile și să reclame condițiile din centre.

„Unul dintre beneficiarii audiați a declarat că interzicerea telefoanelor a fost o decizie a lui Viorel Pașca în urmă cu mai mulți ani, după ce unii beneficiari și-au contactat familiile și au reclamat condițiile din centre. La internare, oamenii rămâneau fără acte și cardurile bancare, pensiile erau virate pe aceste carduri, iar retragerile de bani și ridicarea taloanelor de pensie erau făcute de Viorel Pașca”, arată jurnalista.

Potrivit declarațiilor din anchetă, la momentul internării, beneficiarii ar fi rămas fără documentele personale și cardurile bancare. Pensiile acestora erau virate pe carduri, iar retragerile de bani și ridicarea taloanelor de pensie ar fi fost făcute de Viorel Pașca.

Un alt beneficiar le-a povestit procurorilor că ar fi primit medicamente expirate și că hrana ar fi fost pregătită inclusiv din produse expirate. Acesta a susținut că nu a beneficiat de servicii de recuperare medicală, fizioterapie sau kinetoterapie, deși suferise un AVC cu doi ani înainte.

Bărbatul a declarat, de asemenea, că nu știa cine îi încasa pensia și că nu avea niciun control asupra propriilor bani.

O altă persoană audiată a relatat că beneficiarii nu ar fi putut ieși din curțile caselor, deoarece porțile erau încuiate. Aceasta a mai susținut că persoanele aflate în centre rămâneau singure pe timpul nopții.

Potrivit aceleiași mărturii, oamenii cu afecțiuni psihice nu ar fi beneficiat de consultații periodice sau tratamente de specialitate.

În dosar a fost audiat și poștașul din comună, care a explicat cum era distribuită corespondența destinată beneficiarilor din casele administrate de Viorel Pașca.

Acesta a declarat că lăsa acolo plicuri, carduri bancare, cupoane de pensie, citații și alte documente. Potrivit declarației sale, sumele de bani și cupoanele de pensie erau predate Floricăi Pașca.

Și foști angajați ai centrelor au fost audiați de procurori. Una dintre persoanele chemate la audieri a declarat că ar fi lucrat fără forme legale și a susținut că în casele lui Pașca „lucrează tot satul”.