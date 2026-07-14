Dragos Pîslaru, PSD și contractele „istorice”

Dragos Pîslaru are din punct de vedere politic opțiuni pro-europene și de dreapta. În acest sens, face constant declarații anti-PSD. Cea mai recentă a fost aceea legată de demiterea Alexandrei Zară, de la ANPDPD. Fusese numită acolo de către PSD:

„Iar pentru că toată strategia PSD tocmai pe PCR (pile, cunoștințe și relații n.a.) se bazează, devin disperați atunci când văd că o sinecură este înlocuită de un om cinstit și profesionist. Așa că vin să facă spume pe internet, crezând că manipularea îi mai poate salva. Am o veste proastă, domnilor de la PSD: din păcate pentru voi, nu mai merge cu manipularea”.

Totuși, istoria recentă arată că relația dintre Dragoș Pîslaru și PSD nu este tocmai una contondentă. Din contră, după cum arată arhiva istorică de presă, a fost una profitabilă. Pe atunci, în 2010, Dragoș Pîslaru activa în mediul privat și nu părea că se va îndrepta spre politică și mai ales pe latura critică la adresa PSD.

În data de 1 iunie 2019, fostul șef al ANAF, Sebastian Bodu publica pe pagina sa de Facebook o dezvăluire referitoare la anul 2010. Dragoș Pîslaru a devenit în 2019, europarlamentar USR-PLUS, fiind un critic acerb al PSD.

Pe pagina sa de Facebook, Sebastian Bodu a scris în iunie 2019:

„Firma lu Dragoș Pîslaru, fost ministru tehnocrat și actual europarlamentar PLUSR, a realizat strategia de dezvoltare a județului Teleorman, condus pe atunci de Liviu Dragnea, precum și a orașului Slatina, pe vremea când primar era Darius Vâlcov, aceștia fiind și cei care i-au semnat contractul, în 2010”

Sebastian Bodu a mai făcut o afirmație despre modul în care funcționa sistemul de contact între CJ Teleorman și firmele care voiau contracte:

„Acolo nu intrai fără linie directă cu șeful, pe bază de comision”!

Sebastian Bodu a continuat tirul acuzațiilor la adresa actualului Ministru Dragos Pîslaru:

„Așadar avem un salvator al României, speranță a “Dreptei”, care câștigă contracte cu institutii conduse de cei pe care îi înjură. Cum ar veni, seara salvează țara de penali pe fb, iar ziua încheie contracte cu ei. Acum sper că nu credeți că la CJ Teleorman sau la Primăria Slatina se câștigau pe bune contractele publice, că e de porc. Acolo nu intrai fără linie directă cu șeful, pe bază de “comision”. De asemena, înjurăm Teleormanul și sudul, in general, pentru că sunt subdezvoltate, iar votanții sunt medievali, nu au dinți și ne trag în jos, dar aflăm că strategia de “dezvoltare” o făcea un pluserist.

Hai, că e bună și Antena 3 la ceva, aflăm chestii noi direct de la invitații pluseriști. Atât!

P.S.

Tot cam pe vremea aia, pluseristul Dan Barna făcea ghidul de comunicare al gestionarii dosarelor MAI privind integrarea europeană, minister condus de “penalul” Radu Stroe. Ghidul a constat in…modul de tipărire a unor fluturași, iar valoarea contractului a fost de…220.000 euro”.

Cu ocazia Floriilor 2026, Ministrul Dragoș Pîslaru critica din nou PSD, în mod indirect, dar evident, prin conținutul declarației:

„Să nu confundăm zgomotul momentului cu ceea ce este cu adevărat drept şi necesar. Avem prea mulţi farisei care nu mai pot de grija oamenilor şi de fapt îşi numără cutiile de pantofi”.

Concret, firma lui Dragoș Pîslaru, în 26 martie 2010, a primit un contract în valoare de 153 510 ron. Obligația firmei politicianului Dragoș Pîslaru a fost ”Realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013”.

Dragoș Pîslaru a înființat în anul 2006, firma GEA Strategy & Consulting. El a fost administrator și a deținut 20% din acțiuni. Ulterior, a înstrăinat acțiunile și a părăsit conducerea firmei atunci când a devenit ministru, în Cabinetul tehnocrat Cioloș în 2016. Firma a fost cumpărată în 2017, de către Civitta. Așadar, la momentul atribuirii contractului de către CJ Teleorman, Dragoș Pîslaru era în conducerea firmei care a primit contractul.